Ηλιούπολη: Οι πρώτες εικόνες από το σημείο της τραγωδίας - Μάχη για τη ζωή της δίνει η δεύτερη κοπέλα

Σοκ στην Ηλιούπολη από την πτώση δύο 17χρονων στο κενό από τον 6ο όροφο, με τις αρχές να ερευνούν τα αίτια της τραγωδίας.

Το σημείο της τραγωδίας στην Ηλιούπολη | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ηλιούπολης μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 12:00, δύο κορίτσια ηλικίας 17 ετών ανέβηκαν στην ταράτσα κτιρίου και, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκαν στο κενό. Οι αρχές διερευνούν με προσοχή τα αίτια της πτώσης, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το γεγονός ότι η πόρτα που οδηγεί στην ταράτσα φέρεται να ήταν κλειδωμένη από την εσωτερική πλευρά.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ, η πτώση στάθηκε μοιραία για τη μία από τις δύο ανήλικες, η οποία έχασε τη ζωή της. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη καθώς η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ηλιούπολη: «Ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας, μέσα σε δευτερόλεπτα έπεσαν, ακούστηκε το μπαμ»

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, τα δύο κορίτσια ζήτησαν από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας. «Η φίλη μου της λέει "εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε".

Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ, πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα! Πού να φανταστεί εκείνη τώρα γιατί και για ποιο λόγο ήθελαν τα κλειδιά. […] Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός».

