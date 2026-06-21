Ημαθία: Έπεσε τμήμα οροφής σε σούπερ μάρκετ, τραυματίστηκε πελάτης - Σοβαρές καταγγελίες από το προσωπικό

Σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα σε σούπερ μάρκετ γνωστής αλυσίδας στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Έπεσε τμήμα της οροφής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας πελάτης.

Το σωματείο εργαζομένων, που κάνει τη σχετική καταγγελία, επισημαίνει ότι το κατάστημα «βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία» την ώρα το συμβάντος.

«Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Το περιστατικό αυτό επιβεβαιώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και καταγγελίες του Σωματείου μας για τους σοβαρούς κινδύνους που δημιουργούν τα ανεπαρκή μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας» σημειώνεται, σε σχετική ανακοίνωσή τους, που δημοσιεύει το voria.gr.

Επίσης, επισημαίνεται πως αυτό δεν είναι το μοναδικό περιστατικό που καταγράφεται.

«Το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκαν καταρρεύσεις ραφιών σε αποθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό συναδέλφου, ενώ σε πολλά καταστήματα έξοδοι διαφυγής και πυροσβεστικές φωλιές παραμένουν αποκλεισμένες από εμπορεύματα, μετατρέποντας τους χώρους δουλειάς σε επικίνδυνες παγίδες για εργαζόμενους και πελάτες».

Στην ίδια ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι ζητούν ««να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν», όπως και «να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία εργαζομένων και πελατών», μέσω της πραγματοποίησης των κατάλληλων ελέγχων σε όλα τα σημεία.

Πτώση κομματιού της οροφής σε σούπερ μάρκετ στην Ημαθία | voria.gr