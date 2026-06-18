Από την Τετάρτη (17/6) βρίσκεται «στον αέρα» η νέα εφαρμογή PosoKanei, και σήμερα (18/6) ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, εξήγησε πώς λειτουργεί το νέο application.

«Πριν πληρώσεις στο Super Market μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ», ανέφερε αρχικά ο Πρωθυπουργός δείχνοντας την εφαρμογή στο κινητό του.

Και συνέχισε: «Αυτό είναι το PosoKanei. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής της Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ.

Μπαίνεις στο posokanei.gov.gr, ή κατεβάζεις την εφαρμογή posokanei στο κινητό σου. - όπως έχω κάνει και εγώ.

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Βρίσκεις την εφαρμογή που σε ενδιαφέρει ή στο super market, σκανάρεις το Barcode προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα ίδιας κατηγορίας.

Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση.

Να είμαστε ξεκάθαροι : To posokanei από μόνο του δεν λύνει τον πόλεμο κατά της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα όπλο του καταναλωτή, στη μάχη κατά της ακρίβειας.

Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια, και κατά συνέπεια, πιέζει την αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική», συμπλήρωσε για το νέο application.