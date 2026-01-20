Χωρίς αλλαγές στο βασικό πλαίσιο των μέτρων που εξήγγειλε την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους αγρότες, συμφωνήθηκε ωστόσο, να γίνουν επιμέρους συζητήσεις για βελτιώσεις σε τεχνικά και θεσμικά ζητήματα.

Οι αγρότες αναμένεται να συγκαλέσουν σήμερα γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα με θέμα τα αποτελέσματα της συνάντησης, και το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος αλλά και έτοιμος να διαχειριστώ οποιαδήποτε άλλη κατάσταση», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Διαβάστε ακόμα: Μητσοτάκης για συνάντηση με αγρότες: «Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι περισσότερο μένοντας στα μπλόκα»

Στις γενικές συνελεύσεις αποφασίζουν οι αγρότες

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον μετά τη συνάντηση των αγροτών με την κυβέρνηση, καθώς οι αγρότες της Θεσσαλίας αναμένεται να αποφασίσουν συλλογικά τα επόμενα βήματά τους, όπως συλλογικά αγωνίστηκαν επί 52 ημέρες, σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Σήμερα, στις 6 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί η συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας, ενώ αντίστοιχες διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν την ίδια ώρα στο μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε-65, καθώς και στο μπλόκο των Τρικάλων.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από τους αγρότες, δεν επικρατεί κλίμα ικανοποίησης από τα όσα ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της συνάντησης με την κυβέρνηση. Ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι εμφανίζονται οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι είχαν θέσει ως βασικό αίτημα τη χορήγηση εμβολίου για τον περιορισμό και τον έλεγχο της ευλογιάς, αίτημα που δεν ικανοποιήθηκε.

Μετά την ολοκλήρωση των συνελεύσεων, οι αγρότες αναμένεται να προχωρήσουν σε επίσημες ανακοινώσεις, σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, σχετικά με τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεών τους.

Χωρίς αίσθημα ικανοποίησης αποχώρησαν από τη χθεσινή συνάντηση με την κυβέρνηση οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων, οι οποίοι, όπως αναφέρουν, περίμεναν πιο συγκεκριμένες απαντήσεις για τα ζητήματα που αφορούν ειδικά την περιοχή τους. Πρόκειται κυρίως για ρυζοπαραγωγούς, οι οποίοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις της συμφωνίας Mercosur.

Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει στο μπλόκο η αντιπροσωπεία που συμμετείχε στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να ενημερώσει τους αγρότες για τα όσα συζητήθηκαν.

Μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μαλγάρων, Κώστας Σέφης, ώστε να ληφθούν συλλογικά αποφάσεις για τη στάση που θα τηρηθεί από εδώ και πέρα, σε συντονισμό και με τα υπόλοιπα μπλόκα.

Σημαντικό ζήτημα για τους αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας παραμένει και το θέμα της ταυτοποίησης αγροτεμαχίων, το οποίο αφορά μεγάλο αριθμό παραγωγών και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, αποτελεί σημείο όπου υπάρχει περιθώριο επίλυσης.

Την ίδια ώρα, αποχωρήσεις έχουν ήδη καταγραφεί σε ορισμένα μπλόκα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Πράσινα Φανάρια, απ’ όπου το βράδυ αποχώρησαν όλα τα τρακτέρ, με αποτέλεσμα ο δρόμος προς το αεροδρόμιο να είναι πλέον ανοιχτός. Ανοιχτοί είναι επίσης οι δρόμοι στον κόμβο Σελίου, στο ρεύμα προς Βέροια, καθώς και τμήματα της Εγνατίας Οδού.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμονή αποφάσεων και για τα μπλόκα σε Μάλγαρα, Δερβένι, Χαλκηδόνα, Σέρρες και Ευζώνους, συμπεριλαμβανομένων και των δύο τελωνείων, όπου παραμένουν ισχυρές αγροτικές συγκεντρώσεις. Όπως επισημαίνεται, όλα τα μπλόκα βρίσκονται σε διαρκή συνεννόηση μεταξύ τους, αλλά και με τους αγρότες της Θεσσαλίας.

Οι γενικές συνελεύσεις έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα, οπότε και αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων. Προς το παρόν, το οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό.

Υπενθυμίζεται πως οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα προσήλθαν στη συνάντηση με 14 αιτήματα. Ζητήματα αιχμής, ήταν η μείωση του κόστους παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η αντιμετώπιση της νόσου της ευλογιάς ενώ αγκάθι ήταν και η συμφωνία Mercosur.

Αποχώρησαν από τη συνάντηση δηλώνοντας ότι δεν είναι πλήρως ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμά της και αναμένεται να επιστρέψουν στα μπλόκα, όπου θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

«Ασκούμε πίεση με τα μπλόκα μας και γι’ αυτό το λόγο θα υπάρξουν και διορθωτικές κινήσεις. Θα υπάρξουν και εξαγγελίες στο μέλλον», επεσήμανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας.

«Μετά από 51 από τις 52 ημέρες στα μπλόκα, ήρθαμε ενωμένοι να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Θέλω να πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός κατάλαβε αυτά που του είπαμε και θα το πάρει πάνω του για να κάνει κάποια πράγματα», δήλωσε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρόεδρος Αλιέων Μαγνησίας Παναγιώτης Περράκης.

«Για την κτηνοτροφία, δεν θα μπορούσε να έχει πάει χειρότερα η συνάντηση. Δεν θέλουν εμβόλιο και από δω και πέρα θα κινηθούμε νομικά», σημείωσε από την πλευρά του ο Θωμάς Μόσχος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς.

Απογοήτευση στο μέτωπο των αγροτών

Σήμερα, Τρίτη 20/01 στις 18:00, θα γίνει στο μπλόκο της Νίκαιας η αναλυτική ενημέρωση από τους αντιπροσώπους των αγροτών που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα αποφασίσουν για το τι θα κάνουν. Την ίδια ώρα, είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν οι συνελεύσεις στα περισσότερα μπλόκα της χώρας.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, στη Νίκαια αναμένεται να πέσουν διάφορες προτάσεις, όπως το να πραγματοποιηθεί ίσως κάποιο συλλαλητήριο.

Κάποιες φωνές λένε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν, με την έννοια ότι «ναι, είμαστε κουρασμένοι, έχουν περάσει τόσες μέρες, έχει τελειώσει όποια συζήτηση ήταν να γίνει, αλλά και επιστρέφοντας που να πάμε;», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουν ότι ανησυχούν πάρα πολύ και αγωνιούν για το μέλλον τους και την παραμονή τους στο επάγγελμα την επόμενη μέρα.

Οι πρώτες αντιδράσεις πάντως από τους αγρότες εδώ, όπως τις κατέγραψε το ΕΡΤnews στη Νίκαια ήταν η απογοήτευση και η δυσαρέσκεια, διότι ευελπιστούσαν να αποσπάσουν κάτι περισσότερο από όσα ήδη είχαν ανακοινωθεί, αλλά κάτι τέτοιο τελικά δεν συνέβη.

Στα θετικά αποτιμώνται τα μέτρα που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής και το ότι θα υπάρξουν επιμέρους συναντήσεις ώστε να επιλυθούν και επιμέρους τεχνικά θέματα μέσα στο επόμενο διάστημα.