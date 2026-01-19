Μητσοτάκης για συνάντηση με αγρότες: «Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι περισσότερο μένοντας στα μπλόκα»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στο Ωδείο Αθηνών στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα - Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», που συνδιοργανώνουν το «The Books’ Journal» και το Ωδείο Αθηνών στους χώρους του Ωδείου, συζητώντας με τον Ηλία Κανέλλη.

Σχολιάζοντας την συνάντηση που είχε νωρίτερα το μεσημέρι με τους εκπροσώπων από τα μπλόκα των αγροτών, η οποία κράτησε 4,5 ώρες, ο πρωθυπουργός δήλωσε:

«Ήτανε μία συνάντηση μακρά ειλικρινής σχετικά ανοργάνωτη. Από πλευράς κυβέρνησης επιδιώκαμε αυτό τον διάλογο. Εξαρχής οι πόρτες ήταν πάντα ανοιχτές. Πολλά από τα ζητήματα που συζητήθηκαν σήμερα και η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει θα μπορούσαν να είχαν συζητηθεί νωρίτερα. Θα πω καλύτερα αργά παρά ποτέ».

«Θα πρυτανεύσει η λογική. Η κοινωνία έχει εξαντλήσει την υπομονή, δεν έχουν να κερδίσουν κάτι περισσότερο μένοντας στα μπλόκα. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Κώστας Τσιάρας για συνάντηση με αγρότες: «Παραγωγική η συζήτηση»

Λίγο μετά τις 17.00 το απόγευμα της Δευτέρας (19/01) ολοκληρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, για την οποία προέβη σε δηλώσεις και ο Κώστας Τσιάρας.

Μεταξύ άλλων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε σε μία παραγωγική και χρήσιμη συζήτηση, στην οποία η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να εξετάσει ζητήματα πέραν των προαναγγελθέντων μέτρων για τους αγρότες.

Μεταξύ αυτών το κόστος παραγωγής για το ρεύμα, η αφαίρεση του ΕΦΚ στην αντλία, η ενίσχυση συγκεκριμένων καλλιεργειών αλλά και ζητήματα που άπτονται της αλιείας, της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας.

Αγρότες: «Συνεχίζουμε τον αγώνα»

Οι αγρότες δήλωσαν σε μεγάλο βαθμό απογοητευμένοι μετά τη συνάντηση των αντιπροσωπειών τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για μη ικανοποιητική στάση της κυβέρνησης.

«Χαιρετίζουμε τον λαό που στηρίζει τον αγώνα μας. Κάναμε την συνάντηση, θέσαμε τα δίκαια αιτήματά μας. Καλύφθηκαν πίσω από τις γνωστές δικαιολογίες για δημοσιονομικές συνθήκες, για την ΕΕ και ότι απλά μπορούν κάποιες μικρές βελτιώσεις.

Ακόμα και αυτές οι εξαγγελίες έγιναν κάτω από την πίεση των μπλόκων. Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο να ικανοποιήσει τα αιτήματα αλλά όχι την πολιτική βούληση.

Ασκούμε πίεση με τα μπλόκα μας, θα υπάρξουν εξαγγελίες στο μέλλον. Οι αγώνες αποδίδουν καρπούς. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας, τον αγώνα για την επιβίωσή μας».