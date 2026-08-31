Μενού

«Ήμουν πολύ μεθυσμένος»: Καταδικάστηκε Βρετανός για την αναγκαστική προσγείωση στο «Μακεδονία»

Ο άνδρας καταδικάστηκε σε ποινή  3 μηνών, με 3ετή αναστολή, και δήλωσε μετανιωμένος για τη συμπεριφορά στην πτήση, την οποία επέρριψε στο ποτό.

Reader symbol
Newsroom
Εσωτερικό αεροπλάνου
Αεροσυνοδός διασχίζει τους διαδρόμους αεροπλάνου | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινή 3 μηνών, με 3ετή αναστολή, στον 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Νιουκάστλ προς το Ηράκλειο και ανάγκασε τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη.

Ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης κατά την ώρα της πτήσης.

Κατά την ακροαματική διαδικασία αποδέχθηκε τις πράξεις του, λέγοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής πτήσης, όταν ο άνδρας σε εμφανή κατάσταση μέθης επέδειξε επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε μέλη του πληρώματος και συνεπιβάτες, ενώ, παράλληλα δεν συμμορφωνόταν στις υποδείξεις του πληρώματος.

Η κατάσταση που επικράτησε μέσα στο αεροσκάφος οδήγησε τον κυβερνήτη στην απόφαση να αλλάξει πορεία και να προσγειώσει το αεροσκάφος στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία», περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα.

Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί του αερολιμένα προχώρησαν στη σύλληψη του 42χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στη συνέχεια ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση του προς τον προορισμό του.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ