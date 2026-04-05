Ελεύθερη, λίγο μετά τη σύλληψή της, αφέθηκε η influencer Ιωάννα Τούνη, η οποία μηνύθηκε για την ανάρτηση βίντεο στα social media όπου εμφανίζεται το πρόσωπο και τα στοιχεία ενός εκ των δύο ανδρών που καταδικάστηκαν για την υπόθεση του reveng porn.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα, όταν έμαθε ότι την αναζητούν, και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, θα μεταβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και εκείνος θα ορίσει δικάσιμος.

Ξεσπά η δικηγόρος του μηνυτή της Τούνη

Η Σωτηρία Πανουσάκη, δικηγόρος του μηνυτή, μίλησε στον ίδιο σταθμό για την υπόθεση, ξεσπώντας κατά της κα Τούνη και κατηγορώντας την πως κάνει ακριβώς αυτό για το οποίο κατηγορεί τον πελάτη της, τον εκθέτει.

«Είναι για κοινολόγηση προσωπικών δεδομένων ευαίσθητου χαρακτήρα» είπε και στάθηκε στο ότι ο μηνυτής δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για το revenge porn καθώς έχει κάνει έφεση και επιμένει ότι δεν ήταν παρών όταν τραβήχτηκε.

Η ίδια έκανε λόγο για «στοχοποίηση» και επεσήμανε πως ο πελάτης της έχει γίνει αντικείμενο χλεύης στο διαδίκτυο καθώς το βίντεο έχει κοινοποιηθεί ευρέως.

«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δει το πρόσωπο και τα στοιχεία του πελάτη μου».

«Δεν μπορούμε να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας, δεν είναι αποδεκτό» υπογράμμισε η δικηγόρος και συμπλήρωσε: «Δεν είναι από το θέμα. Δεν είναι δικαιοδοσία του χρήστη στο διαδικτύου να παίρνει τον νόμο τα χέρια του. Τι να τους κάνουμε (σ.σ. τους καταδικασμένους); Να τους κρεμάσουμε στην πλατεία Αριστοτέλους;».

«Ήξερε ότι θα γίνει με αυτό το πράγμα γιατί έχει τη δύναμη του ενός εκατομμυρίου κόσμου (σ.σ. που την ακολουθεί)».