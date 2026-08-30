Ιός Δυτικού Νείλου: Γιατί γεμίσαμε μολυσμένα κουνούπια - Ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους

Το φετινό πρόβλημα δεν φαίνεται να οφείλεται τόσο σε μια μεγάλη αύξηση του συνολικού αριθμού των κουνουπιών, όσο κυρίως στο μεγαλύτερο ποσοστό κουνουπιών που είναι μολυσμένα με τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Αυτό διευκρίνισε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Ο κ. Βασιλακόπουλος εξήγησε ότι η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών παρακολουθείται δειγματοληπτικά, μέσω ειδικών παγίδων που τοποθετούν τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες όσο και η Περιφέρεια, προκειμένου να καταγράφεται ο αριθμός των κουνουπιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, ο αριθμός των κουνουπιών φέτος είναι μόνο ελάχιστα μεγαλύτερος σε σχέση με πέρυσι. Αυτό που έχει αλλάξει σημαντικά, όπως σημείωσε, είναι το ποσοστό των κουνουπιών που φέρουν τον ιό.

«Πολύ περισσότερα κουνούπια έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου απ’ ό,τι πέρυσι», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι αυτή είναι πιθανότατα η βασική παράμετρος που έχει οδηγήσει στην αύξηση των κρουσμάτων.

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Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 30% περισσότεροι ψεκασμοί σε σχέση με πέρυσι, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις παρεμβάσεις καταπολέμησης των κουνουπιών.

Οι τρεις παράγοντες

Όπως εξήγησε ο καθηγητής, η συνολική δυναμική του ιού του Δυτικού Νείλου εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες:

τον αριθμό των κουνουπιών,

το ποσοστό των κουνουπιών που είναι μολυσμένα,

και την παρουσία άγριων πτηνών, από τα οποία μολύνονται τα κουνούπια.

Ο ίδιος συνέδεσε μάλιστα τις εξάρσεις της νόσου με έναν κύκλο που παρατηρείται ανά αρκετά χρόνια. Όπως είπε, τα κουνούπια μολύνονται από τα άγρια πτηνά και, σύμφωνα με την επιδημιολογική επιτήρηση που πραγματοποιείται από το 2010, παρατηρούνται εξάρσεις περίπου κάθε 7-8 χρόνια.

Στην περίπτωση της Αττικής, πρόσθεσε, φέτος υπήρξαν και ιδιαίτερα ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες για την ανάπτυξη των κουνουπιών: θερμός χειμώνας και υγρή άνοιξη με πολλές βροχές, γεγονός που δημιούργησε περισσότερα σημεία με στάσιμα νερά.

Στους παραπάνω παράγοντες, σύμφωνα με τον κ. Βασιλακόπουλο, προστέθηκε και η αυξημένη παρουσία αποδημητικών πτηνών που περνούν από την Ελλάδα.

Τι πρέπει να προσέξετε για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Αποτελεί μια ιική λοίμωξη που μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος από κουνούπια, με τον κύριο φορέα του ιού να είναι το κουνούπι Culex pipiens, ένα από τα πιο κοινά είδη στην Ελλάδα.

Η μόλυνση μπορεί να είναι ασυμπτωματική. Αν υπάρχουν συμπτώματα, είναι τα εξής:

Πυρετός: Ξαφνική αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, από ήπια έως υψηλή.

Πονοκέφαλος: Έντονος ή διαρκής πόνος στο κεφάλι, συχνά συνοδεύει τον πυρετό.

Μυϊκή αδυναμία: Γενικευμένη αίσθηση κόπωσης ή πόνος στους μυς.

Ιος του Δυτικού Νείλου: Στην Αττική τα περισσότερα κρούσματα

Στην Αττική φέρεται να είναι τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα. Η καθηγήτρια επιδημιολογίας Αθηνά Λινού, μιλώντας στην ΕΡΤ εξήγησε ότι τα κρούσματα αυξάνονται αλλά τόνισε ότι δεν είναι περισσότερα από άλλες χρονιές. Όπως σημείωσε, το πρόβλημα υπάρχει επειδή μεταδίδεται από τσίμπημα συνηθισμένου κουνουπιού και μεταδίδεται αν αυτό έχει μολυνθεί μετά από επαφή με πτηνό. Ωστόσο, μόλις για το 1% των ατόμων, εξελίσσεται σε πολύ σοβαρή μόλυνση.

Αναφορικά με τους τρόπους αντιμετώπισης, δήλωσε ότι - δεδομένου ότι δεν υπάρχουν φάρμακα ή εμβόλια - το κάθε άτομο οφείλει να προστατευτεί από το τσίμπημα.

Τέλος, με φόντο τα παιδιά κάτω των δύο ετών, ανέφερε ότι ο μόνος τρόπος προστασίας είναι τα μακριά ρούχα καθώς τα εντομοαπωθητικά δεν είναι εγκεκριμένα για αυτές τις ηλικίες.