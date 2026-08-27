Έρχονται rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου: 75 κρούσματα σε μια εβδομάδα - Νοσηλεύτηκε 13χρονος

Ολοένα και περισσότερα είναι τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, τα οποία ανήλθαν στα 232, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται στην Αττική, ενώ οι θάνατοι έφτασαν τους 19.

Τα 75 κρούσματα, φαίνεται να καταγράφηκαν σε λιγότερο από μια εβδομάδα, γεγονός που εγείρει ανησυχία για την γρήγορη εξάπλωσή του ιού.

Η θνησιμότητα χτύπησε ηλικιωμένα άτομα, άνω των 65 ετών και κυρίως άνδρες καθώς είναι πιο ευάλωτοι στον ιό, σύμφωνα με τους ειδικούς. Μεγάλο προβληματισμό προκαλεί η νοσηλεία ενός 13χρονου αγοριού, ο οποίος πήρε εξιτήριο αλλά έφερε βαριά συμπτώματα. Το παιδί αποτελεί το πρώτο ανήλικο κρούσμα για φέτος και το σύμπτωμά του ήταν κυρίως ο πολύ υψηλός πυρετός.

Ιός του Δυτικού Νείλου: Έρχονται τα rapid test

Παρά τη μεγάλη ανησυχία και την ταχεία εξάπλωση, φέρεται ότι έρχονται τα πρώτα rapid test για την ανίσχνευση του ιού του Δυτικού Νείλου.

Όπως επισημαίνεται στο Mega, ερευνητική ομάδα από το ΕΚΠΑ εργάζεται για την ανάπτυξη ενός νέου test, το οποίο θα μπορεί να ανιχνεύει με μία σταγόνα αίματος τον ιό του Δυτικού Νείλου.

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Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Εσθονία, η Ολλανδία και η Βραζιλία. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχει η ερευνητική ομάδα της καθηγήτριας Βιολογίας, Γενετικής και Νανοϊατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρίας Γαζούλη.

«Στοχεύουμε να έχουμε ένα τεστ που με μία σταγόνα αίματος σε λιγότερο από μία ώρα να μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρία Γαζούλη. Ενώ συμπλήρωσε: «Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματά μας θα είναι σε ορίζοντα διετίας».

Πού επεκτείνονται οι ψεκασμοί

Υπενθυμίζεται ότι, στην Παλλήνη, έναν από τους δήμους που έχει εδώ και ημέρες αρκετά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, συνεχίζονται οι δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών.



«Έχουμε δημιουργήσει ένα ψηφιακό χάρτη επικινδυνότητας από τα φρεάτιά μας, ελέγχουμε συνέχεια τα συντριβάνια μας», τονίζει ο Δήμαρχος Παλλήνης, Χρ. Αηδόνης.



Στο δήμο Παλλήνης υπάρχει ακόμα και ειδικό μηχάνημα παγίδευσης των θηλυκών κουνουπιών που αναπαράγονται. Ψεκασμοί έγιναν τη νύχτα και στο δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, όπου υπήρξε κρούσμα.

Δράση ψεκασμού πραγματοποιήθηκε σήμερα (27/8) και στο Πάρκο Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», στα όρια μεταξύ δήμων Ιλίου, Αγίων Αναργύρων και Καματερού, καθώς τα υδάτινα σώματά του αποτελούν βιότοπο αναπαραγωγής των κουνουπιών.

Τα κρούσματα αλλά και οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου παρουσιάζουν αύξηση. Ωστόσο, δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία από τις νοσηλείες, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας.

Τα κρούσματα φέτος είναι τριπλάσια σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο.