Ιός Δυτικού Νείλου: Νέα κρούσματα σε 13 δήμους - Τι οδήγησε στην «έκρηξη» κρουσμάτων τη φετινή χρονιά

Ο ιός του Δυτικού Νείλου εξαπλώνεται με 13 νέους δήμους να έχουν προστεθεί μέσα στην τελευταία εβδομάδα στον χάρτη όπου καταγράφονται κρούσματα, ανεβάζοντας το σύνολο στους 61.

Πιο συγκεκριμένα νέα κρούσματα καταγράφηκαν στους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθέης-Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου-Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Δίου-Ολύμπου και Χαλκιδέων.

Παράλληλα, η Ανατολική Αττική εξακολουθεί να καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό νέων περιστατικών, με τον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος να έχει συνολικά 17 κρούσματα.

Η Περιφέρεια αποφάσισε να επιστρατεύσει και τις λεγόμενες «τουρμπίνες» στον μεγάλο νυχτερινό ψεκασμό που έκανε σε περισσότερα από 10.000 στρέμματα. Πρόκειται για εξειδικευμένα, μεγάλου μεγέθους μηχανικά ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, κατάλληλα για μεγάλες επιχειρήσεις.

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Οι δράσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι η χώρα βρίσκεται στην κορύφωση της περιόδου και ότι η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων αναμένεται να αρχίσει μέσα στις επόμενες μία έως δύο εβδομάδες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η περίπτωση ενός 13χρονου παιδιού, το οποίο νόσησε σοβαρά και παρουσίασε προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, χρειάστηκε νοσηλεία, αλλά πλέον έχει λάβει εξιτήριο και βρίσκεται στο σπίτι του.

Οι επιστήμονες αποδίδουν την αυξημένη δραστηριότητα του ιού, μεταξύ άλλων, στις ιδιαίτερα θερμές και υγρές καιρικές συνθήκες, που ευνοούν τη δημιουργία εστιών και την ανάπτυξη των κουνουπιών, ενώ δεν αποκλείουν τη σύνδεση με την κλιματική αλλαγή.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ιός Δυτικού Νείλου: Τι οδήγησε στον μεγάλο αριθμό κρουσμάτων

Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, πρόεδρο του ΕΟΔΥ, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, ο ιός παραμένει στα κουνούπια κάθε χρόνο. Ο θερμός χειμώνας που περάσαμε ιδίως στην Αττική, οι βροχές την άνοιξη που δημιούργησε στάσιμα νερά και το ότι πιθανόν φέτος έχουμε περισσότερα μεταναστευτικά πουλιά -φαινόμενο που έχει μια περιοδικότητα 7-8 χρόνων, είναι αυτά που οδήγησαν ενδεχομένως στον μεγάλο αριθμό κρουσμάτων.