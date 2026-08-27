Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί σε 10.000 στρέμματα στην Αττική

Σε έκτακτη επιχείρηση καταπολέμησης κουνουπιών σε περίπου 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, μετά την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου.

Η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας και περιλαμβάνει επίγειους ψεκασμούς σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς, με τη μέθοδο εκνέφωσης υπέρμικρου όγκου (ULV). Για τις εφαρμογές θα χρησιμοποιηθούν ειδικά μηχανήματα τοποθετημένα σε οχήματα, τα οποία θα κινούνται σε προκαθορισμένες διαδρομές.

Η απόφαση για την κλιμάκωση των μέτρων ελήφθη μετά από σύσκεψη στην Περιφέρεια Αττικής, υπό τον Νίκο Χαρδαλιά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΟΔΥ και αρμόδιων υπηρεσιακών στελεχών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα και ιδιαίτερα η εικόνα που καταγράφεται στην Ανατολική Αττική.

«Παρακολουθούμε καθημερινά τα δεδομένα, ακούμε τους επιστήμονες και προσαρμόζουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής, επισημαίνοντας ότι από τις αρχές του 2026 οι ψεκασμοί σε ολόκληρη την Αττική έχουν αυξηθεί κατά 30%.

Σύσκεψη για τον ιο του Δυτικού Νείλου | Eurokinissi

Βασιλακόπουλος: Μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ανέφερε ότι τα τελευταία στοιχεία επιδημιολογικής επιτήρησης δείχνουν «μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου».

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, χρησιμοποιώντας εντομοαπωθητικά και φορώντας μακρυμάνικα ρούχα.

Στην Ανατολική Αττική οι προγραμματισμένες επίγειες εφαρμογές έχουν αυξηθεί από 58 σε 78, με την προσθήκη 20 έκτακτων παρεμβάσεων. Σε ολόκληρη την Αττική έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη 102 τακτικοί κύκλοι επίγειων εφαρμογών και 20 εφαρμογές από αέρος με ψεκαστικό ελικόπτερο, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και εκατοντάδες πτήσεις με drones σε δύσβατες περιοχές.

Η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον ΕΟΔΥ, το υπουργείο Υγείας, τους δήμους και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, προκειμένου οι παρεμβάσεις να προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων.