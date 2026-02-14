Ηράκλειο: Ακρωτηριάστηκε η 52χρονη που παρασύρθηκε από νταλίκα

Δυσάρεστες είναι οι εξελίξεις με το τροχαίο στο Ηράκλειο, κατά το οποίο νταλίκα παρέσυρε πεζή, και οι γιατροί του Βενιζέλειου Νοσοκομείου προχώρησαν στον ακρωτηριασμό του δεξιού της ποδιού.

Υπενθυμίζεται ότι, η άτυχη γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ άμεσα και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο με κακώσεις στη λεκάνη και στο δεξί πόδι.

Σύμφωνα με το cretalive,gr, ο ακρωτηριασμός αποφασίστηκε αφού μετά το χειρουργείο διαπιστώθηκε πως δεν μπορούσε να σωθεί το δεξί της πόδι

Η 52χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, διασωληνωμένη και σε καταστολή.

Σύμφωνα με την Τροχαία Ηρακλείου, που σχηματίζει τη δικογραφία, ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και χθες βράδυ αφέθηκε ελεύθερος με εντολή Εισαγγελέα.