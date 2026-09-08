Ηράκλειο: Βρέθηκε ο ανήλικος που πήρε «ντόμινο» τα κολωνάκια του ΒΟΑΚ - Μπλεγμένος με ναρκωτικά και όπλα

Εξιχνιάστηκε από την Τροχαία Κρήτης, ένα σοκαριστικό περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης ανηλίκου στον ΒΟΑΚ, οδηγώντας μάλιστα σε μία πολύ πιο βαθειά υπόθεση, που εμπλέκει όπλα και ναρκωτικά.

Το σχετικό υλικό που δημοσιεύθηκε στα μέσα, παρουσίαζε οδηγό ΙΧΕ αυτοκινήτου να πραγματοποιεί αντικανονική προσπέραση προκαλώντας φθορές σε οριοδείκτες (κολωνάκια) μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την κατάλληλη αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού και εμπεριστατωμένη έρευνα, ταυτοποιήθηκε ως οδηγός του οχήματος, ένας ανήλικος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Χάος στον ΒΟΑΚ - Ναρκωτικά και όπλα στο περιβάλλον του ανήλικου

Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 49χρονου πατέρα του, που κατηγορείται για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας του ανηλίκου.

Όπως προέκυψε από την εξέλιξη της προανάκρισης, το εν λόγω όχημα, που εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα σε παραλιακή περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, είναι ιδιοκτησίας 62χρονου συγγενικού προσώπου και είχε παραχωρηθεί σε 59χρονο οικείο του ανηλίκου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, χθες (07.09.2026), πραγματοποιήθηκαν έρευνες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου και του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, σε οικίες και ποιμνιοστάσια των εμπλεκόμενων ημεδαπών, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 38 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 10,2 γραμμάρια κοκαΐνης, μικροποσότητα κάνναβης, 2 ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

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Επιπλέον, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής. Για τις ανωτέρω παραβάσεις συνελήφθησαν ο 62χρονος, ο 59χρονος, όπως και 49χρονος, που κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων, καθώς και της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής.

Επιπρόσθετα, βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες τροχονομικές παραβάσεις του ΚΟΚ στον ανήλικο και στον ιδιοκτήτη του οχήματος, για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, έλλειψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου και παραχώρηση χρήσης οχήματος.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, στην ανακοίνωσή της, επανέλαβε ότι η τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας είναι απόλυτη προτεραιότητα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και επισημαίνει ότι η αντικοινωνική και επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου.