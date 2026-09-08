Κυψέλη: Το σημείο που βρέθηκαν τα ανθρώπινα οστά - Πώς και απο ποιον εντοπίστηκαν

Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως για την μυστήρια υπόθεση των ανθρώπινων οστών που βρέθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου στην Αλεπότρυπα στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένα άστοχο σουτ που μετέφερε μια μπάλα εκτός γηπέδου, σε παρακείμενο ελεύθερο χώρο, αποτέλεσε τον λόγο, ώστε να εντοπιστούν τα οστά ενός ανθρώπου.

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Αν και οι πρώτες πληροφορίες μετέδιδαν πως ένα παιδί τα ανακάλυψε, νεότερη ενημέρωση από το Orange Press Agency αναφέρει ότι στον εντοπισμό τους οδηγήθηκε ο προπονητής τοπικής ομάδας Παίδων που είχαν εκείνη την ώρα προπόνηση.

Συγκεκριμενα, την ώρα που πήγε να πιάσει τη μπάλα, βρήκε μια σακούλα, η οποία ήταν σκισμένη απο πάνω. Γρήγορα αντιλήφθηκε ότι μέσα στη σακούλα βρίσκονταν οστά τα οποία ανήκαν σε κάποιο άνθρωπο, μεταξύ αυτών και κρανίο. Στη συνέχεια ειδοποίησε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Νέα πλάνα που έχονται στο φως καταγράφουν το ακριβές σημείο, όπου βρέθηκαν τα οστά.



Μετά από λίγα λεπτά στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να γίνει η μεταφορά των οστών και να αποκλειστεί το σημείο.



Για τις συνθήκες κάτω υπο τις οποίες βρέθηκαν τα οστά στον χώρο, όπως και για την ταυτοποίησή τους διεξάγονται έρευνες.