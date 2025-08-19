Ηράκλειο: «Κούρσα» τρόμου για 30χρονη - Ταξιτζής την πήγε σε ερημιά για να τη βιάσει

Οι φωνές και η σθεναρή αντίστασή της έσωσαν κοπέλα στο Ηράκλειο, που παραλίγο να πέσει θύμα ασέλγειας από οδηγό ταξί!

Η 30χρονη, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η ίδια, είχε επιβιβαστεί στο επαγγελματικό όχημα με προορισμό το σπίτι της. Κάποια στιγμή, ο οδηγός άλλαξε πορεία πηγαίνοντας την σε χώρο στάθμευσης, σε απομακρυσμένη τοποθεσία.

Διαβάστε επίσης: Κρήτη: Ταξιτζής πέταξε έξω μητέρα και παιδιά για να πάρει κούρσα με τουρίστες

Εκεί, όπως ανέφερε η ίδια στις αστυνομικές αρχές, ο 47χρονος ταξιτζής προσπάθησε αρχικά να τη φιλήσει.

Το φερόμενο ως θύμα κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια και τις ορέξεις του οδηγού, ενώ πήγε στην Ασφάλεια Ηρακλείου περιγράφοντας ακριβώς τί της συνέβη. Σε άμεσο χρόνο οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον καταγγελλόμενο, ο οποίος αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

ΠΗΓΗ: Cretalive.gr

