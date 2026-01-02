Ηράκλειο: Μπήκαν σε φάρμα και σκότωσαν 40 αρνιά - Χειροπέδες σε τρία άτομα

Στη σύλληψη τριών ανδρών ηλικίας 25, 36 και 62 ετών που κατηγορούνται για ζωοκτονία, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας στο Ηράκλειο.

Οι τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν ως τα πρόσωπα που σε χρόνο ανάμεσα στο απόγευμα της 29.12.2025 έως το πρωί της 30.12.2025, παραβίασαν την περίφραξη ποιμνιοστασίου σε αγροτική περιοχή του Δήμου Βιάννου.

Αφού εισέβαλαν στην εγκατάσταση, οι τρεις άντρες θανάτωσαν 40 αρνιά. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.