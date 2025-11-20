Ηράκλειο: Ο ανιψιός πυροβόλησε τελικά τον θείο του ενώ αυτός κοιμόταν - Τον τραυμάτισαν τα σκάγια

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση των πυροβολισμών στο Τυμπάκι Ηρακλείου, όπου ένας 60χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά ενώ κοιμόταν στο σπίτι του.
Σύμφωνα με την αστυνομία, δράστης είναι ο 21χρονος ανιψιός του θύματος.
Υπενθυμίζεται ότι ο 60χρονος κοιμόταν στο κρεβάτι του μαζί με τη σύζυγό του, όταν τραυματίστηκε από σκάγια καραμπίνας.
Διαβάστε ακόμα: Μεσαρά: 60χρονος πυροβολήθηκε μέσα στο σπίτι του ενώ κοιμόταν – Γλίτωσε από θαύμα
