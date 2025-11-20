Μενού

Ηράκλειο: Ο ανιψιός πυροβόλησε τελικά τον θείο του ενώ αυτός κοιμόταν - Τον τραυμάτισαν τα σκάγια

Ο 60χρονος κοιμόταν στο κρεβάτι του μαζί με τη σύζυγό του, όταν τραυματίστηκε από σκάγια καραμπίνας.

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση των πυροβολισμών στο Τυμπάκι Ηρακλείου, όπου ένας 60χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά ενώ κοιμόταν στο σπίτι του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δράστης είναι ο 21χρονος ανιψιός του θύματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 60χρονος κοιμόταν στο κρεβάτι του μαζί με τη σύζυγό του, όταν τραυματίστηκε από σκάγια καραμπίνας.

