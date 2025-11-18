Μεσαρά: 60χρονος πυροβολήθηκε μέσα στο σπίτι του ενώ κοιμόταν – Γλίτωσε από θαύμα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Τυμπάκι, όταν 60χρονος δέχτηκε πυροβολισμό με καραμπίνα την ώρα που κοιμόταν στο κρεβάτι του.

Σύμφωνα με το e-mesara.gr, ο άνδρας τραυματίστηκε από σκάγια στο χέρι και στην πλάτη, με την τύχη να του χαμογελά, καθώς όπως αναφέρουν πληροφορίες, γλίτωσε κυριολεκτικά από θαύμα.

Το συμβάν καταγράφηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας, η οποία έσπευσε στο σημείο για διερεύνηση των συνθηκών του πυροβολισμού.

Ο 60χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, συνοδεία γιατρού, προκειμένου να λάβει άμεση ιατρική φροντίδα.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα κίνητρα ή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροβολήθηκε ο άνδρας.