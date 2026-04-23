Ηράκλειο: Ο απώτερος στόχος του φονιά της 43χρονης - Ο γκρεμός που θα τον «κάλυπτε» και το μοιραίο λάθος

Αποκωδικοποιούνται λεπτό προς λεπτό τα κίνητρα και ο τρόπος δράσης του γυναικοκτόνου, που σκότωσε τη 43χρονη Ελευθερία στο Ηράκλειο, με νέα στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις του.

Έχει ήδη καταστεί σαφές πως η αυτοκτονία του φονιά δεν έγινε λόγω τύψεων ή για ηθικούς λόγους, παρά υπό την πίεση των αποκαλύψεων που τον έθεταν στο «κάδρο» για τη δολοφονία της συντρόφου του.

Σε αυτό συναινούν και νέες πληροφορίες του Star, καθώς φέρεται ο εν λόγω να αποπειράθηκε να εξαφανίσει τη σορό της Ελευθερίας, συγκεκριμένα πετώντας τη σε γκρεμό.

Ηράκλειο: «Ομολογία» οι κινήσεις του 40χρονου

Εκ των υστέρων φάνηκε πώς ο 40χρονος προσπάθησε απελπισμένα να αποτινάξει τις υποψίες από πάνω του, παίζοντας για καιρό ένα αξιολύπητο θέατρο.

Στις αρχές ισχυριζόταν πως δεν είχε καμία επαφή με τη θανούσα για μήνες, ενώ για να προσποιηθεί ενδιαφέρον και να παραπλανήσει, υποδείκνυε στα παιδιά της σημεία, υποτιθέμενα για να αναζητήσουν τη μητέρα τους.

Μετά το στυγνό έγκλημα, το πρώτο μέλημα του 40χρονου ήταν πώς θα κάλυπτε τα ίχνη του. Βάζοντας το άψυχο σώμα της γυναίκας στο πίσω κάθισμα, σκηνοθέτησε τροχαίο χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό της, και μετέβη σε κοντινό βενζινάδικο για να πάρει ταξί.

Κατόπιν, θεωρώντας πως έχει πλέξει ισχυρό άλλοθι, με το αυτοκίνητό του αναωρεί από το σπίτι του, και επιστρέφει στο σημείο που άφησε το ΙΧ της Ελευθερίας. Επιβιβάζεται ξανά και οδηγεί προς το ωριό του, την Αγία Βαρβάρα, ψάχνοντας το «τέλειο» σημείο για να ξεφορτωθεί το σώμα της.

Βολιδοσκοπεί ένα σημείο κάτω από γκρεμό, δίπλα σε ένα ρέμα με πυκνές καλαμιές, που πίστευε πως θα κάλυπταν το αυτοκίνητο του θύματος από τα μάτια περαστικών. Δεν τα καταφέρνει, και αντ' αυτού παρατά αυτοκίνητο και τη νεκρή γυναίκα σε παρακείμενο χωράφι.