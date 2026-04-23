Λιοσίων: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που παρέσυρε την ανήλική με μηχανή

Προφυλακιστέος ο 16χρονος ου παρέσυρε και τραυμάτισε την ανήλικη στη Λιοσίων. Υποστήριξε ότι εγκατέλειψε το σημείο γιατί πανικοβλήθηκε που δεν είχε δίπλωμα.

Ο 16χρονος που συνελήφθη για το ατύχημα στη Λιοσίων | Eurokinissi / Δανάη Δαυλοπούλου
Μετά την απολογία του ο 16χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που παρέσυρε και τραυμάτισε την 16χρονη στην οδό Λιοσίων κρίθηκε προφυλακιστέος.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, ο ανήλικος εμφανίστηκε μετανιωμένος, δηλώνοντας ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για το περιστατικό και εκφράζοντας την πρόθεσή του να βοηθήσει την τραυματισμένη κοπέλα και την οικογένειά της.

Υποστήριξε δε, ότι πανικοβλήθηκε όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί, κυρίως επειδή δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, γεγονός που τον οδήγησε να εγκαταλείψει το σημείο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι χρησιμοποιούσε το μηχανάκι για επαγγελματικούς λόγους και φοβήθηκε μήπως του αφαιρεθεί.

Τόνισε ότι δεν υπήρχε δόλος, ενώ δήλωσε ιδιαίτερα ανήσυχος για την κατάσταση της υγείας της 16χρονης, εκφράζοντας ανακούφιση όταν ενημερώθηκε για την αποσωλήνωσή της. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αποφάσισε να παραδοθεί στις αρχές μόλις συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα του συμβάντος.

Διαβάστε ακόμα: Τροχαίο στη Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που είχε παρασυρθεί από μηχανή

Ο 22χρονος συνεπιβάτης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγγύησης 3.000 ευρώ. Όπως φέρεται να δήλωσε, βρισκόταν σε κατάσταση πανικού και έχασε την ψυχραιμία του τη στιγμή του ατυχήματος.

