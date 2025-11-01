Ηράκλειο: Οικογενειακό δράμα πίσω από την τραγωδία - Με νάιλον σακούλα στο κεφάλι το πτώμα του άντρα

Ένα οικογενειακό δράμα αποκαλύπτεται με φόντο την τραγωδία με τη νεκρή μητέρα και τον γιο της, οι οποίοι απανθρακώθηκαν μετά από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα στο οποίο έμεναν, στην οδό Χαλεπάς στο Μασταμπά Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τόσο η ηλικιωμένη γυναίκα όσο και ο γιος της ήταν κατάκοιτοι, με τον μικρότερο γιο να έχει αναλάβει τα τελευταία 13 χρόνια τη φροντίδα της μητέρας του και του αδερφού του. Επίσης, στην οικογένεια υπάρχει και μια κοπέλα, η οποία την ώρα του συμβάντος βρισκόταν στην εργασία της.

Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και μπήκαν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου για να επιχειρήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς, είδαν σε ένα κρεβάτι απανθρακωμένο το πτώμα του άνδρα με μια νάιλον σακούλα στο κεφάλι και λίγα μέτρα από αυτό το πτώμα της ηλικιωμένης. Ο δεύτερος γιος που είχε βγει στο μπαλκόνι, απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες οι οποίοι τον κατέβασαν στο δρόμο.

Εκεί τον έχασαν από τα μάτια τους, την ώρα που η κατάσβεση ήταν σε εξέλιξη και ενώ στη γειτονιά επικρατούσε μεγάλη αναστάτωση.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο άνδρας πέρασε στη διπλανή πολυκατοικία (στην οποία διατηρεί ο ίδιος ένα διαμέρισμα), ανέβηκε στην ταράτσα και έπεσε στο κενό από την πίσω πλευρά. Το σώμα του, αφού έπεσε πρώτα σε μια τέντα, κατέληξε σε μια μεταλλική επιφάνεια. Εκεί εντοπίστηκε από τους γείτονες και τους πυροσβέστες οι οποίοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες λίγα λεπτά αργότερα μετέφεραν τον αυτόχειρα σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν παράλληλα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσεις, της Ασφάλειας και της Σήμανσης καθώς επίσης και ο ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τις απανθρακωμένες σωρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα ευρήματα είναι τέτοια που την υπόθεση αναλαμβάνει πλέον η Ελληνική Αστυνομία, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοικτά.