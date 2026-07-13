Ηράκλειο: Προφυλακιστέα η 42χρονη με τον μπαλτά - Η υπόθεση που σόκαρε

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 42χρονη γυναίκα που κατεγράφη να κακοποιεί άγρια μία 55χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης, φτάνοντας στο σημείο να την παγιδεύσει σε σπίτι και να της κόψει τα μαλλιά με τη χρήση μπαλτά.

Η γυναίκα οδηγήθηκε σήμερα, Δευτέρα (13/07), ενώπιον των Αρχών και αποφασίστηκε η προφυλάκισή της, όπως μεταφέρει το creta24.gr

Το βίντεο από την άγρια επίθεση σε βάρος της 55χρονης είχε προκαλέσει αποτροπιασμό, καθώς η κατηγορούμενη κατεγράφη να την χτυπά επανειλημμένα, μέχρι και με ρόπαλο. Επίσης, την απειλούσε για τη ζωή της και την εξύβριζε επανηλειμμένα.

Η 42χρονη φέρεται να είχε αποκλείσει την έξοδο της κατοικίας δένοντας την πόρτα με καλώδιο, στερώντας από το θύμα κάθε δυνατότητα διαφυγής. Η γυναίκα κατάφερε τελικά να αποδράσει όταν η κατηγορούμενη αποκοιμήθηκε.

Από την έρευνα στο κινητό της γυναίκας, εντοπίστηκαν τουλάχιστον 11 βίντεο που αποτυπώνουν μέρος της κακοποίησης, αλλά και αποκαλύφθηκε πως υπήρχε και εμποοκή ενός 60χρονου, ο οποίος γνώριζε ότι ήταν στο σπίτι οι δύο γυναίκες, αλλά είχε αποχωρήσει πριν ξεκινήσει η επίθεση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν, στο πλαίσιο διερεύνησης διαφορετικής υπόθεσης κλοπής κινητού τηλεφώνου, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στη συσκευή της 42χρονης και εντόπισαν το βιντεοληπτικό υλικό του βασανισμού, γεγονός που οδήγησε στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο μπαλτάς που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ρούχα με κηλίδες αίματος, μία τούφα ανθρώπινων μαλλιών, σπασμένο ξύλινο κοντάρι, καθώς και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων.