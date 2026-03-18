Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης, οι συλληφθέντες που φέρονται να είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμπορίας ανθρώπων στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συλληφθέντες, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, μεταφέρθηκαν στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου ενώ αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

Η Ελληνική Αστυνομία, έχει κάνει ήδη 21 συλλήψεις μετά από μια ευρεία επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε Κρήτη, Αττική και Βοιωτία, με επικεφαλής αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Η εγκληματική οργάνωση, με δράση τουλάχιστον από το 2024, διακινούσε και εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες – κυρίως από το Πακιστάν – αποκομίζοντας τεράστια χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη μελών του σκληρού πυρήνα της οργάνωσης, αλλά και μεσαζόντων που ήταν και οι άμεσοι συνεργάτες, καθώς επίσης και ατόμων που εμφανίζονταν ως εικονικοί εργοδότες των αλλοδαπών.

Το κύκλωμα, κατάφερνε μέσω ιδιωτικών ΚΕΠ και ψευδών βεβαιώσεων να εξασφαλίζει άδειες παραμονής και εργασίας. Επίσης, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέθεταν τους αλλοδαπούς ως εργατικό δυναμικό σε επιχειρήσεις ή ιδιώτες, παρακρατώντας μέρος των αποδοχών τους.

Με τον τρόπο αυτόν η εγκληματική οργάνωση είχε διαχειριστεί χιλιάδες υποθέσεις αλλοδαπών, με τις εκτιμήσεις των αρχών να αναφέρουν πως το συνολικό οικονομικό όφελος ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.