Μενού

Ηράκλειο: Ταυτοποίηθηκε η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της - Πρόκειται για 46χρονη δημοσιογράφο

Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της στο Ηράκλειο Κρήτης και πρόκειται για μια 46χρονη δημοσιογράφο που εργαζόταν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Σέρρες νεκρός
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σοκ στον χώρο της δημοσιογραφίας στην Κρήτη έχει προκαλέσει ο θάνατος της Μαρίας Αντωνογιαννάκη, μιας 46χρονης δημοσιογράφου, όπως ταυτοποιήθηκε, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητο της σε γκαράζ, το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληρορίες του cretalive.gr, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, γιατρός του οποίου διαπίστωσε το θάνατό της 46χρονης.

Πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας λένε πως ο άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της από παθολογικά αίτια. 

Οι ίδιες πληροφορίες μεταδίδουν πως από κάμερα ασφαλείας καταγράφεται οι κινήσεις της γυναίκας, να ανεβαίνει στο σπίτι της, να κατεβαίνει εν συνεχεία στο γκαράζ, να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητό της και να αφήνει την τελευταία της πνοή.

Περισσότερα αναμένεται να δείξει η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής. Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ για να γίνει η σχετική διαδικασία.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη είχε διανύσει μία εξαιρετική πορεία στον χώρο των ΜΜΕ ως δημοσιογράφος. Εργαζόταν στην τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV, στην εφημερίδα «Νέα Κρήτη» και στο σάιτ neakriti.gr.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ