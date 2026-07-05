Ηράκλειο: Ταυτοποίηθηκε η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της - Πρόκειται για 46χρονη δημοσιογράφο

Σοκ στον χώρο της δημοσιογραφίας στην Κρήτη έχει προκαλέσει ο θάνατος της Μαρίας Αντωνογιαννάκη, μιας 46χρονης δημοσιογράφου, όπως ταυτοποιήθηκε, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητο της σε γκαράζ, το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληρορίες του cretalive.gr, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, γιατρός του οποίου διαπίστωσε το θάνατό της 46χρονης.

Πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας λένε πως ο άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της από παθολογικά αίτια.

Οι ίδιες πληροφορίες μεταδίδουν πως από κάμερα ασφαλείας καταγράφεται οι κινήσεις της γυναίκας, να ανεβαίνει στο σπίτι της, να κατεβαίνει εν συνεχεία στο γκαράζ, να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητό της και να αφήνει την τελευταία της πνοή.

Περισσότερα αναμένεται να δείξει η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής. Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ για να γίνει η σχετική διαδικασία.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη είχε διανύσει μία εξαιρετική πορεία στον χώρο των ΜΜΕ ως δημοσιογράφος. Εργαζόταν στην τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV, στην εφημερίδα «Νέα Κρήτη» και στο σάιτ neakriti.gr.