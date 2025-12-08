Μενού

Ηράκλειο: Τρακτέρ μπήκαν μέσα στο χώρο του αεροδρομίου – Αγρότες επιχείρησαν ξανά διάσπαση

Οι αγρότες της Κρήτης συνεχίζουν να πολιορκούν το αεροδρόμιο Ηρακλείου καθώς επιχείρησαν να διασπάσουν μπλόκο των ΜΑΤ με τα τρακτέρ τους.

Αγρότες - Κρήτη
Αγρότες στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου | neakriti.gr
Το βράδυ της Δευτέρας (08/12) αγρότες και κτηνοτρόφοι προσπάθησαν εκ νέου να διασπάσουν το μπλόκο των ΜΑΤ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα να πλησιάζουν τις εισόδους του αερολιμένα και τους συγκεντρωμένους να προσπαθούν να περάσουν την κλούβα των αστυνομικών δυνάμεων.

Νωρίτερα, επικράτησαν πρωτοφανείς σκηνές στο «Ν. Καζαντζάκης», όταν ομάδα διαδηλωτών κατάφερε να εισβάλει στις εγκαταστάσεις, φτάνοντας ακόμη και στον χώρο της πίστας, όπως καταγράφουν αποκλειστικές εικόνες του Neakriti.gr.

Οι δύο προσαχθέντες που είχαν μεταφερθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ αυτή την ώρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι πραγματοποιούν γενική συνέλευση για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Η αρχική εισβολή οδήγησε τις αρχές σε άμεση αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου, με τουλάχιστον δέκα πτήσεις να ακυρώνονται. Λίγο πριν τις 17:00, οι διαδηλωτές αποχώρησαν από την πίστα, επιτρέποντας να ξεκινήσει η διαδικασία μερικής αποκατάστασης της λειτουργίας.

Οι πρώτες πτήσεις έχουν αρχίσει να πραγματοποιούνται, ενώ στα Χανιά τα δρομολόγια εκτελούνται μία φορά κάθε τρεις ώρες. Στο Ηράκλειο το αεροδρόμιο θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 23:00 πριν κλείσει ξανά μέχρι το πρωί της Τρίτης
 

