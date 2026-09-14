ΙΣΑ για Μαζωνάκη: «Αδύνατο να παρακολουθούνται με κάμερες τα ιατρεία - Δεν έχουμε διωκτικές εξουσίες»

Σαφείς απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο αδειοδότησης, ελέγχου και εποπτείας των ιατρείων δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την υποβολή του σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο της Αθήνας.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και, με αφορμή το περιστατικό, απαντά στα ερωτήματα που έχουν τεθεί σχετικά με τον ρόλο του Συλλόγου.

Όπως αναφέρει, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των ιατρείων, πολυϊατρείων και διαγνωστικών εργαστηρίων που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΣΑ, στην περιφέρειά του λειτουργούν σήμερα περισσότεροι από 16.500 φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μεταξύ των οποίων ιατρεία, πολυϊατρεία και διαγνωστικά εργαστήρια, είτε ως ατομικές επιχειρήσεις είτε ως συστεγαζόμενα ή κοινά ιατρεία και ιατρικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Πώς γίνεται η αδειοδότηση

Ο ΙΣΑ εξηγεί ότι πριν από κάθε αδειοδότηση πραγματοποιείται επιτόπια αυτοψία από Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η επιτροπή αποτελείται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΑ, έναν ιατρό-μέλος του Συλλόγου και έναν μηχανικό και γνωμοδοτεί για την έκδοση της βεβαίωσης λειτουργίας.

Ο έλεγχος αφορά, μεταξύ άλλων, την παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου ιατρού, τον χώρο στον οποίο λειτουργεί το ιατρείο, τον εξοπλισμό, καθώς και τη γενικότερη λειτουργία του φορέα.

Εξετάζεται επίσης εάν τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι υγιεινής και οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη παροχή υπηρεσιών υγείας.

Περίπου 5.500 έλεγχοι για αδειοδότηση από το 2024

Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι από το 2024 έως σήμερα έχουν ελεγχθεί, για την έκδοση αρχικής βεβαίωσης λειτουργίας ή για τροποποίησή της, περίπου 5.500 φορείς.

Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι πραγματοποίησε περίπου 1.000 επιπλέον ελέγχους, είτε στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων είτε έπειτα από καταγγελίες.

Οι έκτακτοι έλεγχοι μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν μετά από όχληση των αρμόδιων κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών και αρχών, όπως το υπουργείο Υγείας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το ΣΔΟΕ, η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ή η Ελληνική Αστυνομία.

«Δεν είναι δυνατό να ελέγχονται καθημερινά περισσότεροι από 15.000 φορείς»

Ο ΙΣΑ διευκρινίζει, ωστόσο, ότι ο έλεγχος αποτυπώνει την εικόνα ενός ιατρείου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η αυτοψία.

«Δεν είναι βεβαίως δυνατό ούτε να παρακολουθείται η λειτουργία των ιατρείων από κάμερες ή με άλλα μέσα αδιαλείπτως, ούτε να ελέγχονται περισσότεροι από 15.000 φορείς καθημερινά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι οι επιτροπές του ΙΣΑ δεν διαθέτουν εκ του νόμου διωκτικές ή ελεγκτικές εξουσίες αντίστοιχες με εκείνες κρατικών ελεγκτικών φορέων, όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το ΣΔΟΕ, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

«Η ευθύνη ανήκει πρωτίστως στον επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό»

Καταλήγοντας, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπογραμμίζει ότι η ευθύνη για τη λειτουργία ενός ιατρείου, καθώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του επιστημονικά υπεύθυνου ιατρού, ανήκει πρωτίστως στον ίδιο τον γιατρό, ο οποίος παρέχει στον ασθενή υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης ή θεραπείας.