Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο Μαζωνάκη: Η θρόμβωση κατά την πλασμαφαίρεση που αγνόησε η γιατρός

Νέα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσιάζονται μέσα από την έρευνα των αστυνομικών, με τα ψηφιακά δεδομένα από το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θεραπείας να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, από την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων προκύπτει ότι στις 14:14 ξεκίνησε η θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Περίπου εννέα έως δέκα λεπτά αργότερα, φέρεται να καταγράφηκε ο πρώτος συναγερμός του μηχανήματος.

Όπως μεταδόθηκε, ο συγκεκριμένος συναγερμός αφορούσε ένδειξη θρόμβωσης, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρό στοιχείο για την εξέλιξη του περιστατικού.

Κατά τη διαδικασία, ο Μαζωνάκης φέρεται να είχε δύο φλεβοκαθετήρες. Το μηχάνημα έπαιρνε αίμα από το ένα χέρι και, μετά την επεξεργασία του, το επέστρεφε από το άλλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μόλις εννέα λεπτά μετά την έναρξη της πλασμαφαίρεσης καταγράφηκε ο πρώτος συναγερμός.

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε την αναβάθμιση των κατηγοριών στους δύο γιατρούς, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Με τη νέα ποινική δίωξη που άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, πλέον το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και θα απολογηθούν αύριο Τρίτη (15/09).

Σε αυτή την απόφαση φαίνεται πως συνέβαλαν, κατά πληροφορίες, τα νέα στοιχεία που κατέθεσε η ΕΛ.ΑΣ και σχετίζονται κυρίως με εκθέσεις για ψηφιακά πειστήρια που έχουν συλλέξει κατά τις διενεργηθείσες αυτοψίες, και κυριώς η έκθεση για το μηχάνημα πλασματαφαίρεσης, το οποίο κατέγραψε τους ακριβείς χρόνους.

Οι συναγερμοί

Σύμφωνα με την ίδια παρουσίαση, το συγκεκριμένο alarm δεν ήταν το μοναδικό. Ακολούθησαν και άλλες ειδοποιήσεις του μηχανήματος που αφορούσαν την κατάσταση της υγείας του ασθενούς.

Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη μετά τον πρώτο συναγερμό και ποιες ενέργειες έγιναν από την ιατρική πλευρά.

Όπως μεταδίδει η εκπομπή Live News, στο σημείο αυτό διατυπώθηκε και μια υπόθεση, η οποία τονίστηκε ότι δεν αποτελεί επιβεβαιωμένο στοιχείο: ότι ενδεχομένως μετά την πρώτη ένδειξη θρόμβωσης ακολούθησαν διαδοχικοί συναγερμοί, καθώς η κατάσταση του οργανισμού επιδεινωνόταν και επηρεάζονταν ζωτικές λειτουργίες.

Το κρίσιμο στοιχείο, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, είναι ότι το μηχάνημα φέρεται να παρέμεινε σε λειτουργία μέχρι τις 14:56, ενώ ο πρώτος συναγερμός είχε καταγραφεί ήδη περίπου στις 14:23.

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Με βάση το χρονολόγιο που παρουσιάστηκε, προκύπτει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα ανάμεσα στην πρώτη ένδειξη προβλήματος και στην κλήση του ΕΚΑΒ.

Όπως αναφέρθηκε, το πρώτο alarm καταγράφηκε περίπου στις 14:23, ενώ το ΕΚΑΒ φέρεται να ειδοποιήθηκε στις 16:20.

Εφόσον τα συγκεκριμένα χρονικά δεδομένα επιβεβαιωθούν από την έρευνα των Αρχών, δημιουργούνται ερωτήματα για το τι μεσολάβησε από την πρώτη ένδειξη κινδύνου μέχρι την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ.

Οι καταγγελίες για την ανάνηψη

Σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε η ανάνηψη του Γιώργου Μαζωνάκη διατύπωσε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, αναφερόμενος στις ενέργειες που, σύμφωνα με όσα ανέφερε, έγιναν πριν από την άφιξη των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Όπως υποστήριξε, οι δύο γιατροί που βρίσκονταν στο σημείο δεν διέθεταν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού ανακοπής, καθώς, όπως είπε, δεν υπήρχε ούτε απινιδωτής που να λειτουργεί ούτε μάσκα Ambu, μέσω της οποίας μπορεί να υποστηριχθεί η αναπνοή και να χορηγηθεί οξυγόνο.

«Μιλάμε για δύο γιατρούς οι οποίοι δεν ήξεραν τα στοιχειώδη από ανάνηψη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες ανάνηψης γίνονταν με τα χέρια, χωρίς τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

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Η καταγγελία για τη χορήγηση αδρεναλίνης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη χορήγηση αδρεναλίνης, επικαλούμενος τα όσα διαπίστωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ όταν έφτασαν στο σημείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διασώστες χορήγησαν αδρεναλίνη, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε προηγηθεί και άλλη χορήγηση από τους γιατρούς.

Όπως υποστήριξε, σε σύριγγα των 10 ml τοποθετήθηκε 1 ml αδρεναλίνης και το υπόλοιπο συμπληρώθηκε με ορό. Στη συνέχεια, φέρεται να χορηγήθηκε στον ασθενή μόλις 1 ml από το συγκεκριμένο διάλυμα, δηλαδή, σύμφωνα με τον ίδιο, το 10% της αρχικής ποσότητας αδρεναλίνης.

«Αν έκαναν και τις άλλες δύο έτσι, πήρε 0,3 ml. Δεν σώζεται ο ασθενής έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για εξαιρετικά μικρή ποσότητα σε σχέση με αυτή που, όπως υποστήριξε, απαιτείται σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστήριξε ακόμη ότι οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν πως ο ασθενής βρισκόταν σε καρδιακή ασυστολία, ενώ ο απινιδωτής που υπήρχε στο σημείο δεν λειτουργούσε.

«Δεν υπήρχε ούτε μάσκα Ambu ούτε οξυγόνο»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον εξοπλισμό που, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν υπήρχε στο ιατρείο.

«Μια μάσκα Ambu που συνδέεται με οξυγόνο. Ούτε οξυγόνο είχαν ούτε μάσκα Ambu είχαν», είπε, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού περιστατικού.

Παράλληλα, εξέφρασε την απορία του για το πώς ήταν δυνατόν να πραγματοποιούνται, όπως υποστήριξε, εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις χωρίς να υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση μιας επείγουσας επιπλοκής.

«Κάνεις εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις, που πρέπει να γίνονται κοντά σε μονάδα εντατικής θεραπείας, και δεν έχεις ούτε τα στοιχειώδη μηχανήματα ανάνηψης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, έθεσε ζήτημα ελέγχων και εποπτείας, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν ένας χώρος διαθέτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και ότι απαιτούνται αποτελεσματικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, που μελετά τη δικογραφία, πράγματι προκύπτει ότι εννέα λεπτά μετά την έναρξη της θεραπείας άρχισαν να καταγράφονται τα πρώτα alarm στο μηχάνημα.

Όπως υποστήριξε, τα συγκεκριμένα alarm αφορούσαν ένδειξη προβλήματος και, παρά την προειδοποίηση του μηχανήματος, πατήθηκε το κουμπί επικύρωσης και η διαδικασία συνεχίστηκε.

«Πράγματι προκύπτει ότι εννέα λεπτά μετά άρχισαν τα πρώτα alarm να χτυπάνε στο μηχάνημα και δυστυχώς πατήθηκε το κουμπί επικύρωσης σαν να μη συμβαίνει τίποτα και συνεχίσανε. Δεν ελήφθησαν υπόψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δύο alarm

Όπως διευκρίνισε, δεν πρόκειται για μία μόνο προειδοποίηση. Στο ιστορικό του μηχανήματος φέρονται να υπάρχουν δύο alarm, στα 9 και στα 10 λεπτά από την έναρξη της θεραπείας, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, επιβεβαιώθηκαν μέσω του σχετικού κουμπιού και στη συνέχεια η πλασμαφαίρεση συνεχίστηκε κανονικά.

Το γεγονός αυτό χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς το μηχάνημα καταγράφει και αποθηκεύει στη μνήμη του τα συμβάντα και τις προειδοποιήσεις που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία του.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι, εάν είχαν επιδειχθεί τα απαιτούμενα αντανακλαστικά και είχε διακοπεί εγκαίρως η διαδικασία, ενδεχομένως να είχε υπάρξει διαφορετική εξέλιξη για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Αν είχαν δείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά, αν αυτή τη θεραπεία, την πράξη, την έκανε κάποιος έμπειρος που ήξερε να χειρίζεται το μηχάνημα και ήταν η δουλειά του αυτή, ο Γιώργος θα είχε σωθεί», ανέφερε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η έγκαιρη αντίδραση στα alarm θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την τραγική εξέλιξη.

«Το μηχάνημα τα κρατάει όλα στη μνήμη του»

Η ύπαρξη του ψηφιακού ιστορικού του μηχανήματος θεωρείται, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, κρίσιμη για την έρευνα, καθώς μπορεί να αποτυπώσει με ακρίβεια τη χρονική ακολουθία των γεγονότων κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Έτσι, τα δύο alarm που καταγράφηκαν στα πρώτα λεπτά της πλασμαφαίρεσης αποτελούν πλέον μέρος του αποδεικτικού υλικού που εξετάζεται στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας.

Ο δικηγόρος έκανε, παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά στη μέχρι τώρα έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας και στις προανακριτικές πράξεις που, όπως είπε, έχουν αναδείξει νέα στοιχεία.

«Οι προανακριτικές πράξεις αναδεικνύουν αυτά τα όσα συζητάμε σήμερα. Αν δεν κινούνταν αποτελεσματικά και υπό την καθοδήγηση εισαγγελικής αρχής και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν θα είχαμε σήμερα αυτό το πλούσιο αποδεικτικό υλικό», ανέφερε.

Οι καταθέσεις

Στη συζήτηση τέθηκε ακόμη το ζήτημα των καταθέσεων που έχουν δοθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης. Έγινε αναφορά σε πιθανό αδίκημα ψευδορκίας, αλλά και στο ενδεχόμενο ύπαρξης ηθικών αυτουργών.

Όπως υποστηρίχθηκε, η έρευνα θα πρέπει να εξετάσει εάν υπήρξαν πρόσωπα που άσκησαν πίεση ή επηρέασαν εργαζομένους ώστε να δώσουν συγκεκριμένες καταθέσεις.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης, ενώ το σύνολο των ψηφιακών δεδομένων, των καταθέσεων και των λοιπών στοιχείων της δικογραφίας αξιολογείται από τις αρμόδιες Αρχές.