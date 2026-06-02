ΗΣΑΠ: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 – Κανονικά τα δρομολόγια Κηφισιά–Πειραιάς

Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), με τα δρομολόγια να διεξάγονται πλέον κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής από την Κηφισιά έως τον Πειραιά.

Νωρίτερα, η λειτουργία της γραμμής είχε επηρεαστεί λόγω τεχνικής βλάβης στο σύστημα σηματοδότησης, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να πραγματοποιείται μόνο στο τμήμα Ταύρος – Κηφισιά.

Κατά τη διάρκεια της βλάβης, εκτός λειτουργίας είχαν τεθεί οι σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και η λειτουργία της γραμμής έχει πλέον επανέλθει πλήρως, χωρίς περιορισμούς.