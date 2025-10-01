Ισχυρή κακοκαιρία την Πέμπτη και την Παρασκευή: Χάρτες με τις «κόκκινες» περιοχές - Πέφτουν τα πρώτα χιόνια

Βαρομετρικό χαμηλό που προσεγγίζει τη χώρα μας από τα δυτικά θα προκαλέσει ισχυρή κακοκαιρία κατά το διήμερο Πέμπτης και της Παρασκευής. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της θα είναι:

οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες

και η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

Διαβάστε ακόμα: Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στην Ελλάδα την Πέμπτη: Η αιτία βρίσκεται 2.000 χιλιόμετρα μακριά

Πιο αναλυτικά, από το βράδυ της Τετάρτης 01/10 βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο. Από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης 02/10 τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ηπειρωτικά, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες και η Κρήτη αναμένεται να επηρεαστούν από το μεσημέρι της Πέμπτης 02/10. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά έως το απόγευμα της Πέμπτης 2/10, στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες έως και τις βραδινές ώρες της Πέμπτης 2/10 και στην Ανατολική Στερεά, σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κρήτη από το απόγευμα της Πέμπτης 2/10.

Στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται (1) τις πρώτες ώρες, (2) το πρωί και (3) τις πρώτες βραδινές ώρες της Πέμπτης 02/10.

Χάρτης 1. Ο υετός που αναμένεται τις πρώτες ώρες της Πέμπτης 02/10

Χάρτης 2. Ο υετός που αναμένεται το πρωί της Πέμπτης 02/10

Χάρτης 3. Ο υετός που αναμένεται τις πρώτες βραδινές ώρες της Πέμπτης 02/10

Σε ότι αφορά την Παρασκευή 03/10, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Αιγαίο και την Κρήτη και θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάζει μεγάλη πτώση την Πέμπτη 02/09 στα βορειοδυτικά και την Παρασκευή 03/10 στην υπόλοιπη χώρα. Η πτώση θα ξεπεράσει κατά τόπους τους 10 °C.

Καιρός: Έρχονται τα πρώτα χιόνια

Αξίζει επιπλέον να σημειωθούν τα παρακάτω:

Από το βράδυ της Πέμπτης 2/10 θα σημειωθούν οι πρώτες χιονοπτώσεις του Φθινοπώρου στα ορεινά των βορειοδυτικών ηπειρωτικών και κυρίως σε τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας

της θα σημειωθούν οι του στα ορεινά των βορειοδυτικών ηπειρωτικών και κυρίως σε τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας Οι καταιγίδες στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στα νότια ηπειρωτικά θα συνοδεύονται σε κάποιες περιπτώσεις από χαλαζοπτώσεις

Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν ενίσχυση και θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Υπάρχει πιθανότητα ισχυρών φαινομένων στην Αττική, κυρίως από το μεσημέρι της Πέμπτης 2/10.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των επεισοδίων βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Πέμπτη 02/10 κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).