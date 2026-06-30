Ισόβια για τη μητέρα του 3χρονου Άγγελου: Ένοχοι η ίδια και ο σύντροφός της για ανθρωποκτονία

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου επέβαλε ομόφωνα ισόβια κάθειρξη στη μητέρα και στον πρώην σύντροφο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του 3χρονου Άγγελου κατά συναυτουργία.

Ακόμα, στους δυο κατηγορούμενους επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης κατά συγχώνευση 23 ετών και 9 μηνών για την 27χρονη, 24 ετών και 3 μηνών στον 44χρονο.

Η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ και έτσι και οι δύο γονείς-φονιάδες θα επιστρέψουν στις φυλακές.

Ισόβια στη μητέρα του Άγγελου - Το βαρύ κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου τούς έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Παράλληλα, κρίθηκαν ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, οπλοχρησία και οπλοκατοχή για το ρόπαλο που εντοπίστηκε στο σπίτι, καθώς και για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου.

Ο 44χρονος κρίθηκε επιπλέον ένοχος για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ αθωώθηκε για την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού της 27χρονης. Αντίθετα, αποφάσισε την αθώωση του βιολογικού πατέρα του παιδιού, ο οποίος κατηγορούνταν για κακοποίηση σε προγενέστερο χρόνο.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε την ετυμηγορία της έδρας για την υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο, αφού ο ανήλικος είχε υποστεί φρικτή και πολύμηνη κακοποίηση στα χέρια των δύο παιδοκτόνων.