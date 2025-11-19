Αν και ένοχη, αμετανόητη η stalker του Πλούταρχου: «Δεν ζητώ συγγνώμη - Το δικαστήριο είναι λάθος»

Αν και η 48χρονη θαυμάστρια - stalker του Γιάννη Πλούταρχου, κρίθηκε ένοχη, έχοντας μάλιστα βαριές κατηγορίες, εμμένει στην άποψη της: «δεν ζητώ συγγνώμη, το δικαστήριο είναι λάθος».

Υπενθυμίζεται ότι, η εμμονική θαυμάστρια του Γιάννη Πλούταρχου στην οποία επεβλήθη σε ποινή φυλάκισης, ήταν αντιμέτωπη με τιην κατηγορία της παραβίασης οικιακής ειρήνης, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και πρόκλησης τρόμου.

Η 48χρονη μίλησε στο Πρωινό του ANT1 λέγοντας ότι «δεν της έχουν επιβληθεί ασφαλιστικά μέτρα», όπως λέγεται στα ΜΜΕ.

«Δεν υπάρχουν ασφαλιστικά. Αυτός τα ξεκίνησε σε μια δόση το 2022 και δεν τα ολοκλήρωσε ποτέ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο οποιοσδήποτε, όχι μόνο εγώ, τέλος πάντων εγώ η κατηγορούμενη μπορώ να περάσω από το σπίτι του, να πάω βόλτα, αρκεί να μην κοιτάζω το σπίτι του, να μη ρίχνω γράμματα, να μη χτυπάω κουδούνια και να μην ενοχλώ».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «το κέντρο μπορείς να πας οπουδήποτε και να παρακολουθήσεις οποιοδήποτε πρόγραμμα θέλεις, σαν θαμώνας, αρκεί να μην τον ενοχλείς. Γιατί λοιπόν έκανα αυτό που λένε εκεί στην πρεμιέρα; Αφενός θέλω να δείξω την αθωότητά μου, αφετέρου θέλω να δείξω το νόμο και τρίτον του κάναμε μια τακτική, μήπως με κάποιο τρόπο, αυτόν τον καλοπροαίρετο τρόπο και τον νόμιμο, τον πιέσουμε λίγο και υπογράψουμε το συμφωνητικό που είπε.

Αυτό το συμφωνητικό θα τελειώνει την υπόθεση και δεν θα με στιγματίζει σαν stalker. Aυτός το δέχτηκε. Τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτό τώρα; Στην πρεμιέρα πήγα για να δείξω ότι είμαι εκεί και δεν τον ενοχλώ. Ότι είμαι νόμιμη και θέλω το συμφωνητικό. Πήγα στο μπαρ γιατί ήμουν μόνη μου, δεν πήγα εγώ σε τραπέζι. Μόνη μου είμαι και αν έχει βίντεο από μέσα το μαγαζί, μπορεί να το δείξει. Στο μπαρ ήμουν.

Αυτή η απόφαση του δικαστηρίου είναι λάθος. Το δικαστήριο δηλαδή έπιασε και είπε ότι επειδή η κοπέλα πέρασε και έκανε μια βόλτα, την πάμε φυλακή. Και επειδή η κοπέλα αυτή πήγε να δει ένα πρόγραμμα, την πάμε φυλακή. Τώρα στέκει αυτό; Όχι βέβαια, δεν θα ξαναπάω στο μαγαζί. Συγνώμη ξέρεις γιατί θα πω; Για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Συγνώμη δεν έχω να ζητήσω, γι’ αυτό του ζήτησα το συμφωνητικό».

Παράλληλα, η κατάθεση της συζύγου του τραγουδιστή, Μαρίας Παπαδοπούλου αναφέρει: «Στην αρχή ερχόταν και μας άφηνε πράγματα. Δε μας φάνηκε, αρχικά, περίεργο αλλά άρχισε να γίνεται πιο έντονο. Έστελνε μηνύματα στο τηλέφωνο του συζύγου μου. Μια φορά βγήκε έξω ο σύζυγός μου και φώναζε.

Η εικόνα της ήταν η εικόνα μιας γυναίκας πάντα καλοντυμένης, με βραδινό ντύσιμο συνήθως. Εγώ δεν μίλησα ποτέ μαζί της. Κάθε φορά που την προσέγγιζα, δεν απαντούσε. Μια φορά βγαίνοντας από το γκαράζ έπεσε πάνω στο τζάμι και φώναζε «Θέλω τον Γιάννη»… Μια φορά που πήγαινα στο σπίτι με το αυτοκίνητο, πάρκαρα έξω από την πόρτα , εκείνη ήταν απ’ έξω γιατί θα ξαναέφευγα. Μετά από λίγο ήρθε η αστυνομία, χτύπησε το κουδούνι και μου είπε ότι τους κάλεσε η κυρία. Στεκόταν συνήθως στο απέναντι πεζοδρόμιο. Περπάταγε συνεχώς, ερχόταν πολλές φορές και κάτω από το υπόστεγο στο κατώφλι του σπιτιού».

«Μετά τη μήνυση που κάναμε το 2022, είχε σταματήσει για ένα διάστημα και είπαμε να μην την πειράξουμε αφού μας άφησε ήσυχους. Για 5-6 μήνες δεν την είχαμε δει καθόλου. Μετά άρχισε πάλι. Κάναμε ασφαλιστικά. Βρήκε πάλι το τηλέφωνο του συζύγου μου και του έλεγε να μην την πειράξουμε. Είχαμε δικαστήριο πέρυσι και πήρε αναβολή» συνέχισε η σύζυγος του Γιάννη Πλούταρχου για την εμμονική θαυμάστρια..

Η Μαρία Παπαδοπούλου αποκάλυψε ότι από το περασμένο καλοκαίρι δέχονται και πάλι οχλήσεις από τη γυναίκα. «Το καλοκαίρι ξανάρχισε. Από τον Ιούνιο έχει ξεκινήσει κάποιες αραιές επισκέψεις. Από τον Σεπτέμβριο και μετά έρχεται κάθε βράδυ πάλι. Δεν κάθεται έξω από το δικό μας σπίτι. Κάθεται έξω από το διπλανό και κοιτάει. Έρχεται μόνο βράδυ και κάθεται όρθια και κοιτάει.

Τα παιδιά μου δεν προσπάθησαν ποτέ να της μιλήσουν γιατί τους το έχω απαγορεύσει. Ο μικρός γιος μου έχει μια αναστάτωση κάθε φορά που τη βλέπει και μπαίνει στο σπίτι με νεύρα, φωνάζοντας ότι δε μπορεί να τη βλέπει. Του έχω πει να μην κάνει και να μην πει τίποτα. Μου λέει ότι του μιλάει και τον ρωτάει που είναι Γιάννης και φωνάζει ότι τον θέλει».

«Σε μένα πέρα από τη μέρα που “έπεσε” στο αυτοκίνητο, δεν έχει ξαναμιλήσει ποτέ. Τον Οκτώβριο ήρθε και τη μάζεψε πάλι η αστυνομία. Ο σύζυγος μου δεν της έδωσε ποτέ καμία αφορμή. Έχει γράψει σε σημείωμα ότι μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά μας. Οι σακούλες που άφηνε είχαν πολλές φορές τρόφιμα σαν να ήθελε να αποδείξει ότι μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά μας. Έχει αφήσει ακόμη και σερβιέτες. Η οικογενειακή μας ζωή δεν έχει επηρεαστεί στην ουσία της γιατί είμαστε μια δεμένη οικογένεια. Τα παιδιά μου όμως τα έχει επηρεάσει. Σε προσωπικό επίπεδο δε με ενοχλεί, με ενοχλεί για τα παιδιά μου.

Την Παρασκευή ο σύζυγος μου είχε πρεμιέρα. Με το που έφτασε-ήμουν μαζί με την πεθερά μου-την είδα στη γωνία. Ήταν εκεί και την Παρασκευή και το Σάββατο. Την Παρασκευή είχε έρθει και είχε καθίσει πίσω μου σε σημείο που να ακούω την ανάσα της. Ήταν εκεί και τις δύο μέρες μέχρι το πρωί».



