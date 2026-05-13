Μενού

Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό αλλά με αστάθεια - Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος κάνει λόγω για ανοιξιάτικο καιρικό σκηνικό αλλά με αρκετές βροχές. Πού θα καταγραφούν οι μπόρες.

Reader symbol
Newsroom
kairos-brohes
Άστατος καιρός | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Για ανοιξιάτικο αλλά «άστατο» καιρό προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος στην πρόγνωσή του για τις τρέχουσες μέρες κάνοντας λόγο για τοπικές βροχές.

Συγκεκριμένα, η αστάθεια θα «χτυπήσει» κυρίως στα ηπειρωτικά.  Εξηγεί ότι λόγω της διέλευσης συστημάτων από τα βόρεια την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν και σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Την Παρασκευή (15/5) , ωστόσο, η αστάθεια θα περιορίζεται κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ το πρωί και το βράδυ η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ιδιαίτερα στα δυτικά. 

Καιρός: Τι ισχύει για το Σαββατοκύριακο 

Βροχές και νεφώσεις φέρεται ότι θα επικρατήσουν το Σάββατο (15/5). Ο μετεωρολόγος, υποστηρίζει ότι θα αυξηθούν γρήγορα και ότι οι καταιγίδες θα «χτυπήσουν» το Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Τέλος, βελτιωμένο θα είναι το καιρικό σκηνικό την Κυριακή (16/5) καθώς  τα φαινόμενα  θα είναι πιο περιορισμένα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα νότια.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ