«Κρυπτονίτης» οι παραλίες και τα νησιά της Αττικής για τους τουρίστες: Οι λόγοι που τα αποφεύγουν

Τη στιγμή που η Αττική γνωρίζει συνεχή τουριστική άνθηση, με εκατομμύρια τουρίστες ετησίως, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και οι παραλίες της Αθηναϊκής «ριβιέρας» παραμένουν αντιδημοφιλή μεταξύ των ξένων.

Τους λόγους πλαισιώνει έρευνα που παρουσίασε η GPR Consulting η οποία συνεργάζεται με το Αεροδρόμιο της Αθήνας και την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑ) καταγράφοντας την ικανοποίηση των επισκεπτών, κατά την ΕΡΤ.

Οι κύριοι λόγοι είναι:

η έλλειψη χρόνου (71%)

η προτίμηση σε άλλα νησιά (14%)

η ανεπαρκής ενημέρωση (7%)

το υψηλό κόστος (4%)

η δύσκολη πρόσβαση (3%)

η ελάχιστη επισκεψιμότητα στο παρελθόν (1%)

Αττική: Γιατί είναι άγνωστα τα «διαμάντια» της στους τουρίστες

Αυτά τα νησιά, όπως η Ύδρα, που ξεχωρίζει ελαφρώς, και οι παραλίες της Ριβιέρας αποτελούν συμπληρωματικές εμπειρίες που οι τουρίστες αγνοούν, κυρίως λόγω κακής οργάνωσης μεταφορών και περιορισμένης προβολής.

Διαβάστε ακόμα: Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή για τον αγώνα - Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Οι ξένοι τουρίστες, που σχεδιάζουν τα ταξίδια τους εξαρχής, αποφεύγουν προορισμούς με εμπόδια. «Δεν γνωρίζουν πώς να φτάσουν, τι υπάρχει εκεί, ούτε τα μέσα μεταφοράς που εξυπηρετούν την περιοχή», τονίζει ερευνήτρια μετά από δεκάδες ερωτηματολόγια σε ξενοδοχεία.

Οι επισκέπτες στο κέντρο ης Αθήνας βασίζονται κατά κύριο λόγο σε συγκοινωνίες, όχι σε ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ενώ η έλλειψη στοχευμένης ενημέρωσης εντείνει το πρόβλημα.

Παράλληλα, η Αττική υστερεί στον τομέα της διασύνδεσης δημιουργώντας θολό τοπίο, σε μια περιοχή που κρύβει τεράστια προοπτική, ειδικά με τα νέα high-end ξενοδοχεία που έχουν αναπτυχθεί στη Ριβιέρα, στα οποία ποντάρει η αγορά για να ενισχύουν την προβολή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας ικανοποίησης η αξιολόγηση για το 2025 δείχνει ανάμεικτη εικόνα σε σχέση με το 2024:

Ποιότητα θάλασσας : -2% (ελαφρά πτώση)

: -2% (ελαφρά πτώση) Εγκαταστάσεις παραλίας : +6% (βελτίωση)

: +6% (βελτίωση) Καθαριότητα παραλίας: +16% (σημαντική άνοδος)

Με την αύξηση των ξενοδοχειακών μονάδων και την πίεση από τη γεωπολιτική αστάθεια (όπως ο πόλεμος που επηρεάζει την κρουαζιέρα), η Αττική μπορεί να μετατρέψει τα “άγνωστα” σημεία της σε highlights.