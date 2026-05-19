Καιρός: Αστάθεια με μπόρες τις επόμενες ημέρες - Πώς θα επηρεαστεί η Αττική

Η καιρική αστάθεια, για την οποία έκαναν λόγο οι μετεωρολόγοι, έγινε αισθητή από σήμερα Τρίτη (19/5), και από το βράδυ οι άνεμοι θα ενισχυθούν.

Τα φαινόμενα θα συνεχίσουν και τις επόμενες μέρες σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ενώ δεν αποκλείονται βροχές κατά τόπους.

Συγκεκριμένα, η πρόγνωση του μετεωρολόγου για την Τετάρτη (20/5) κάνει λόγο για έντονη αστάθεια με τον καιρό, ενώ ξεκινάει με ηλιοφάνεια τις πρωινές ώρες, να «βαραίνει» προς τις απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά και προς το Αιγαίο.

Σε ακόμη περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα θα εξαπλωθεί η κακοκαιρία την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Μάλιστα, βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, αναμένονται την Παρασκευή (22/05) πάλι κυρίως τις μεσημβινές και απογευματινές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται να έρθουμε αντιμέτωποι με βροχές και μέσα στην ημέρα για μικρά χρονικά διαστήματα.

Καιρός: Τι ισχύει για το Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο, δεν θα ξεφύγει από τον κανόνα της αστάθειας που πρωταγωνιστεί στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη αναφέρει ότι θα ενισχυθούν οι βοριάδες, κάτι που θα περιορίσει σε έναν βαθμό την ένταση των φαινομένων, ιδιαίτερα στην Αττική, χωρίς να αποκλείονται τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρεια και δυτικά τμήματα του νομού.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, όταν ο βοριάς «χτυπήσει» την Αττική, θα χτυπήσει στο βόρειο και στο δυτικό τμήμα του λεκανοπεδίου.