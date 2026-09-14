Χαλάει ο καιρός από αύριο, Τρίτη (15/09) και για ένα τριήμερο, σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Από το πρωί, η χώρα ξύπνησε με φθινοπωρινές συνθήκες, με τα θερμόμετρα να δείχνουν, για πρώτη φορά μετά την είσοδο στη νέα εποχή, μονοψήφιες θερμοκρασίες. Είναι χαρακτηριστικό πως στη Φλώρινα και το Κάτω Νευροκόπι το πρωί είχαν 7 βαθμούς Κελσίου.

Ο κ. Μαρουσάκης ενημέρωσε πως από την Τρίτη το σκηνικό του καιρού θα γίνει ιδιαίτερα βροχερό και επέστησε την προσοχή σε συγκεκριμένες περιοχές.

Κύμα κακοκαιρίας από την Τρίτη (15/09)

Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε, «οργανώνεται ένα βαρομετρικό χαμηλό στα βότεια τμήματα της Αφρικής, που τις επόμενες μέρες θα αποκτήσει καλή οργάνωση και μεγάλη δυναμική και θα περάσει προς τα νότια τμήματα της Κρήτης».

Θα έχει, όπως εξήγησε, «μεγάλη επίδραση προς τα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα της χώρας».

Από την Τρίτη έως και την Πέμπτη, θα πληγούν από έντονες βροχές και καταιγίδες οι εξής περιοχές:

Πελοπόννησος

κεντρικό Ιόνιο

Κρήτη

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Ο ίδιος επέμεινε πως «δεν αποκλείονται και πλημμύρες».

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και σταδιακά μέσα στη βδομάδα θα υπάρξει αύξηση της έντασής τους, με αποτέλεσμα να πέσει και η θερμοκρασία στους 28-32 βαθμούς.

Από την Πέμπτη, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Από την Παρασκευή, πάλι, άστατος καιρός θα κυριαρχήσει στα δυτικά της χώρας.

Ο καιρός στην Αττική

Ο κ. Μαρουσάκης ρωτήθηκε και για τον καιρό στην Αττική, επισημαίνοντας πως αναμένεται και στο λεκανοπέδιο φαινόμενα.

Ειδικότερα, τόνισε πως θα βρέξει, αλλά δεν φαίνεται να είναι επικίνδυνα τα φαινόμενα.