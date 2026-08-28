Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Προσπάθησε να αντισταθεί η 44χρονη - Τα στοιχεία που δείχνουν ότι προηγήθηκε πάλη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη καθώς νέα ευρήματα δείχνουν ότι πριν τη μαχαιριά, υπήρξε πάλη ανάμεσα σε δράστη και θύμα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 53χρονος γυναικοκτόνος ομολόγησε μέσα από το νοσοκομείο την πράξη του, λέγοντας ότι όταν το θύμα του είπε να χωρίσουν, ακολούθησε τσακωμός, «θόλωσε» και τη μαχαίρωσε στο σπίτι με τα δύο παιδιά της μέσα.

Διαβάστε επίσης: Αύξηση στις γυναικοκτονίες: Τα σημάδια κινδύνου για σχέσεις που μπορεί να έχουν άσχημη κατάληξη

Σύμφωνα με τον ANT1, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας δείχνουν ότι η 44χρονη πάλεψε για τη ζωή της, και προσπάθησε να αντισταθεί στον 53χρονο άνδρα, καθώς έφερε μώλωπες στο εσωτερικό του ενός χεριού και μπροστά στο πόδι της, κοντά στο γόνατο.

Αναφορικά με το τι ακολούθησε, ο δράστης φέρεται να σκότωσε την γυναίκα με μια και μόνο μαχαιριά. Υπέστη το τραύμα στην περιοχή του λαιμού και της τραχηλικής χώρας.

Διαβάστε επίσης: Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Με μία μαχαιριά σκότωσε τη γυναίκα του ο 53χρονος - Γνώριζε ήδη για το διαζύγιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκε κουζινομάχαιρο μήκους περίπου 20 εκατοστών. Το τραύμα ήταν ιδιαίτερα σοβαρό και προκάλεσε εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία, ενώ η λεπίδα φέρεται να έφτασε έως τον δεξιό πνεύμονα.

Ροδόπη: Η ομολογία του γυναικοτκόνου

«Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, θόλωσα», είναι μεταξύ όσων φέρεται να είπε ο γυναικοκτόνος στους αστυνομικούς κατά την ανάκριση, ομολογώντας τη γυναικοκτονία της συζύγου του.

Η 44χρονη, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν επί χρόνια θύμα ενδοοικογενειακής βίας, είχε αποφασίσει να προχωρήσει στην έκδοση διαζυγίου. Είχε επικοινωνήσει μάλιστα με τη δικηγόρο της και είχε κλείσει ραντεβού για την Πέμπτη, μία ημέρα μετά τη δολοφονία.

Η δικηγόρος της οικογένειας επιβεβαίωσε ότι υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και ανέφερε πως η τελευταία επικοινωνία με την 44χρονη έγινε το βράδυ πριν από το έγκλημα.

Όπως ανέφερε, η γυναίκα είχε δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις από τον σύζυγό της. Το 2022, όταν η οικογένεια βρισκόταν στην Κρήτη, είχε καταγγείλει τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή απειλή. Ο 53χρονος είχε τότε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγηθεί στον εισαγγελέα.