Καιρός: Έρχονται γενικευμένες βροχές και χιόνια στα ορεινά - Ποιες είναι οι «δύσκολες» μέρες

Σταδιακή μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες στη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι τα πρώτα σημάδια της αλλαγής είναι ήδη ορατά στις δορυφορικές εικόνες.

Όπως αναφέρει, ένα βαρομετρικό σύστημα βρίσκεται ήδη «προ των πυλών» και αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα σε δύο φάσεις. Η πρώτη μεταβολή θα γίνει αισθητή από την Τρίτη, ενώ η δεύτερη και πιο έντονη αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, όταν τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, σύμφωνα με τον ίδιο, δύο διαταραχές που κινούνται από τον Κόλπο της Σύρτης και το Στενό της Σικελίας. Τα συστήματα αυτά αναμένεται να φέρουν αξιόλογες βροχοπτώσεις, αλλά και χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά της χώρας, όπου τα φαινόμενα θεωρούνται σχεδόν βέβαια και κατά τόπους ενδέχεται να είναι έντονα.

Παράλληλα, υπάρχει μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα τα χιόνια να κατέβουν πρόσκαιρα ακόμη και σε ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας από την Πέμπτη προς την Παρασκευή, κάτι που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες καθώς θα επικαιροποιούνται τα προγνωστικά στοιχεία.

Σε ό,τι αφορά τις βροχές, την Τρίτη και την Τετάρτη τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα. Ωστόσο, από την Πέμπτη και μετά θα γίνουν πιο γενικευμένα, επηρεάζοντας μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Αιγαίου και της Κρήτη.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι στο Αιγαίο Πέλαγος αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά και θα φτάσουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ, γεγονός που θα εντείνει την αίσθηση του κρύου.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η αστάθεια ενδέχεται να διατηρηθεί και μετά τις 24 Μαρτίου, με νέες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, γεγονός που δείχνει ότι η ανοιξιάτικη καλοκαιρία θα αργήσει λίγο ακόμη να επιστρέψει.