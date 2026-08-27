Ιός του Δυτικού Νείλου: Στα 232 τα κρούσματα - Σε ποιες περιοχές επεκτείνονται οι ψεκασμοί

Αυξήθηκαν περαιτέρω τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου αυτήν την εβδομάδα, καθώς έχουν ανέλθει στα 232, ενώ 19 ασθενείς κατέληξαν και 73 νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 26 σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Οι Υγειονομικές Αρχές εκτιμούν ότι τις δύο επόμενες εβδομάδες θα έχουμε κορύφωση των περιστατικών από την ίωση, με την Αττική να καταγράφει τα περισσότερα κρούσματα στη χώρα, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Ιός Δυτικού Νείλου - Πού επεκτείνονται οι ψεκασμοί

Στην Παλλήνη, έναν από τους δήμους που έχει εδώ και ημέρες αρκετά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, συνεχίζονται οι δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών.



«Έχουμε δημιουργήσει ένα ψηφιακό χάρτη επικινδυνότητας από τα φρεάτιά μας, ελέγχουμε συνέχεια τα συντριβάνια μας», τονίζει ο Δήμαρχος Παλλήνης, Χρ. Αηδόνης.



Στο δήμο Παλλήνης υπάρχει ακόμα και ειδικό μηχάνημα παγίδευσης των θηλυκών κουνουπιών που αναπαράγονται. Ψεκασμοί έγιναν τη νύχτα και στο δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, όπου υπήρξε κρούσμα.

Δράση ψεκασμού πραγματοποιήθηκε σήμερα (27/8) και στο Πάρκο Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», στα όρια μεταξύ δήμων Ιλίου, Αγίων Αναργύρων και Καματερού, καθώς τα υδάτινα σώματά του αποτελούν βιότοπο αναπαραγωγής των κουνουπιών.

Τα κρούσματα αλλά και οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου παρουσιάζουν αύξηση. Ωστόσο, δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία από τις νοσηλείες, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας.

Τα κρούσματα φέτος είναι τριπλάσια σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο.

ΕΟΔΥ: τα τελευταία στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Σταθερά αυξημένη παραμένει η καταγραφή περιστατικών λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με τη νεότερη εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ.

Μέσα στην τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν και διαγνώστηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Από την έναρξη της περιόδου μετάδοσης του 2026 και έως τις 26 Αυγούστου 2026, στις 11:00 το πρωί, έχουν καταγραφεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα στην Ελλάδα.

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Από αυτά, τα 165 περιστατικά παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση. Αντίθετα, 67 ασθενείς εμφάνισαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν συμπτώματα από το ΚΝΣ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι ασθενών που είχαν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Όλοι οι θανόντες ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών, με τη διάμεση ηλικία να ανέρχεται στα 85 έτη. Το ηλικιακό εύρος των θανόντων ήταν από 66 έως 92 ετών.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση νέων κρουσμάτων εξακολουθεί να εντοπίζεται σε δήμους της ανατολικής Αττικής. Ωστόσο, η εικόνα της επιτήρησης δείχνει ότι περιστατικά έχουν πλέον καταγραφεί, έστω και σποραδικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.