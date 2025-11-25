Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες, με έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις να πλήττουν ξανά περιοχές που έχουν ήδη επηρεαστεί σοβαρά τις προηγούμενες ημέρες. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, εξέφρασε έντονη ανησυχία, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία κάνουν λόγο για επιπλέον 200 τόνους νερού ανά στρέμμα σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές, όπως η Κέρκυρα.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα (25/11) στη βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ από αύριο θα επηρεαστούν η δυτική και βόρεια χώρα καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να έχουν όχι μόνο μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια. Η κακοκαιρία προβλέπεται να υποχωρήσει το Σάββατο στα δυτικά και την Κυριακή στην υπόλοιπη χώρα.

Η Πολιτική Προστασία, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας και καλεί τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να τηρούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

Την Τρίτη βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική και νότια Ελλάδα και στο Αιγαίο, με τις καταιγίδες να περιορίζονται κυρίως στο βόρειο Ιόνιο. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και θα ενταθούν σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση, με θυελλώδεις νοτιάδες έως 8 μποφόρ και εκτεταμένες καταιγίδες σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο. Τοπικές καταιγίδες προβλέπονται και για την Αττική από το βράδυ της Τετάρτης έως το τέλος της εβδομάδας.

Βελτίωση του καιρού αναμένεται το Σάββατο στα δυτικά και την Κυριακή στην υπόλοιπη χώρα.