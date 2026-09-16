Καιρός: Καμπανάκι για 48ωρη κακοκαιρία και πλημμύρες - Πού θα χτυπήσει

Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, τα οποία μάλιστα θα αρχίσουν να εκδηλώνονται από σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η κακοκαιρία οφείλεται σε ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που κινείται στην περιοχή, αντλώντας μεγάλα ποσά υγρασίας και ενέργειας, με αποτέλεσμα να φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Πιο έντονα τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στα νοτιότερα τμήματα των Κυκλάδων, όπως τονίζει ο μετεωρολόγος του Open.

Μάλιστα ο ίδιος προειδοποίησε πως σήμερα και αύριο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για να εκδηλωθούν πλημμυρικά επεισόδια.

Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Από το μεσημέρι της Τετάρτης και μετά, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να μετατοπίζονται προς τις Κυκλάδες και προς το ΝΑ Αιγαίο. Από το απόγευμα έως και το βράδυ, έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε Ρόδο, Καστελόριζο και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, λίγες βροχές ενδέχεται να δούμε και στα ηπειρωτικά, κυρίως από το μεσημέρι έως το απόγευμα, χωρίς όμως να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι τοπικά θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ. Καλύτερες θα είναι οι καιρικές συνθήκες στα βόρεια τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα το πρωί. Το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φτάσει τους 29 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα, τους 26 στα βορειοδυτικά και τους 28 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα. Στις θαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία θα είναι λίγο υψηλότερη, αγγίζοντας τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική πιθανό είναι το ενδεχόμενο να σημειωθούν ασθενείς βροχές, ενώ στη συνέχεια η ηλιοφάνεια θα εναλλάσσεται με νεφώσεις. Οι βόρειοι άνεμοι θα είναι κατά τόπους ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 28 βαθμούς.

Μετά την Πέμπτη, αναμένεται να δούμε κι άλλες μεταβολές στον καιρό. Συγκεκριμένα, ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει ξανά, ενώ θα επιστρέψει ένα περισσότερο καλοκαιρινό μοτίβο, με αστάθεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα για τοπικές μπόρες και καταιγίδες.