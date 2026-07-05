Ωραιόκαστρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά – Ρίχτηκαν ξανά στη μάχη τα εναέρια

Μια ολονύχτια και εξαιρετικά δύσκολη μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (20:30).

Τα πρώτα εναέρια μέσα έφτασαν πάνω από το μέτωπο της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο και ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Οι ρίψεις νερού πραγματοποιούνται σε συντονισμό με τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις, με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή της επέκτασής της.

Αυτή την ώρα, το δασικό κομμάτι δεν παρουσιάζει ενεργό μέτωπο και οι υπεράνθρωπες προσπάθειες της Πυροσβεστικής επικεντρώνονται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, και συγκεκριμένα σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης και μια βιοτεχνία υφασμάτων.

Συνελήφθη 76χρονος για την καταστροφική φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Στη σύλληψη ενός 76χρονου, η αρχική προσαγωγή του οποίου μετατράπηκε σε σύλληψη έπειτα από την ολοκλήρωση της προανάκρισης και την έρευνα ειδικού κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προχώρησαν οι Αρχές για τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ο συλληφθείς, ο οποίος παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης, ομολόγησε πως προκάλεσε την εκδήλωση της φωτιάς όταν επιδείχθηκε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, από το οποίο δημιουργήθηκαν σπινθήρες, και πλέον οδηγείται στον Εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς.

Η εικόνα του μετώπου και οι καταστροφές

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας διέσπειραν ταχύτερα τις φλόγες, δημιουργώντας ένα τριπλό μέτωπο που εισήλθε στα όρια των οικισμών της Ανθούπολης και της Φιλοθέης.

Ειδικά στη Φιλοθέη, έχουν προκληθεί σημαντικές υλικές ζημιές σε επιχειρήσεις και καταστήματα, ορισμένα εκ των οποίων καταστράφηκαν ολοσχερώς. Οι αρχές δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, ενώ η αποτίμηση των ζημιών θα πραγματοποιηθεί με το πρώτο φως της ημέρας. Παράλληλα, οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν διαρκείς αναζωπυρώσεις, οι οποίες λόγω των ανέμων λαμβάνουν διαστάσεις μέσα σε λίγα λεπτά.

Τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο – Εκτός κινδύνου η υγεία τους

Η σκληρή μάχη με τις φλόγες και τους τοξικούς καπνούς είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων πυροσβεστών. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που εξέδωσε το ΕΚΑΒ λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα, διακομίστηκαν συνολικά τέσσερις πυροσβέστες στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, εκ των οποίων οι τρεις αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα και ο ένας ορθοπεδικό τραύμα, με την κατάσταση της υγείας όλων να βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Για την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών, στην περιοχή παραμένουν δέκα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ επανδρωμένα με διασώστες και ιατρούς, υπό τον διαρκή συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Βόρειας Ελλάδας.