Καιρός: «Καθαρίζει» ο ουρανός από τη σκόνη - Πού θα επιμείνουν οι βροχές μέχρι την Τετάρτη

Το κύμα κακοκαιρίας υποχωρεί οριστικά, με τον καιρό να παρουσιάζει αισθητή βελτίωση σε ολόκληρη τη χώρα. Οι άνεμοι στρέφονται σε βορειοδυτικούς και ενισχύονται, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.

Η αλλαγή αυτή θα συμβάλει καθοριστικά στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας από την αφρικανική σκόνη, χαρίζοντας πιο ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες και αισθητά καλύτερη ποιότητα αέρα.

Αν και σημειώθηκαν ισχυρές καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, το σκηνικό αλλάζει. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου θα είναι οι τοπικές νεφώσεις με περιορισμένες βροχές.

Αναλυτική Πρόγνωση ανά Περιοχή (Κυριακή 17/05)

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη : Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Υπόλοιπη Ελλάδα: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα όμβρων στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στους 21-24°C στα δυτικά και βόρεια, και στους 24-27°C στην υπόλοιπη χώρα.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες: Η τάση μέχρι την Τετάρτη

Δευτέρα 18-05-2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ (τοπικά έως 6 μποφόρ στα Δωδεκάνησα).

Θερμοκρασία: Σταθερή στα επίπεδα της Κυριακής.

Τρίτη 19-05-2026

Στα ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι, φέρνοντας τοπικές βροχές, όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τετάρτη 20-05-2026

Παρόμοιο το σκηνικό και την Τετάρτη, με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, προκαλώντας τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.