Στις υψηλές θερμοκρασίες του πρώτου καύσωνα του καλοκαιριού έρχεται να προστεθεί και η αφρικανική σκόνη, καθώς οι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αερίων μαζών πλούσιων σε ερημική σκόνη από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα.

Από σήμερα Δευτέρα 20/7 το απόγευμα ξεκινά η μεταφορά της Σαχαριανής σκόνης. Το φαινόμενο όπως αναφέρει το AtmoHub, ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, αρχικά θα ξεκινήσει με ασθενείς συγκεντρώσεις, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Την Τρίτη 21 και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, το επεισόδιο αναμένεται να ενταθεί, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στη δυτική και νότια Ελλάδα, επηρεάζοντας κυρίως:

Πελοπόννησο

Κρήτη

Νησιά του Ιονίου

Δυτική Ελλάδα (κατά τόπους)

Η μεταφορά της σκόνης αναμένεται να επηρεάσει και τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις PM10 κοντά στην επιφάνεια.

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Σύμφωνα με τις τρέχουσες προγνώσεις, οι συγκεντρώσεις ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 60–70 μg/m³, κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, προκαλώντας παροδική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα.

Άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (όπως άτομα με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα, ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά) καλό είναι να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και να περιορίζουν την παρατεταμένη έκθεση σε εξωτερικούς χώρους, εφόσον παρατηρηθούν αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων.

Η μεταφορά της σκόνης αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά μετά την Τρίτη, καθώς μεταβάλλεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή.

