Καιρός με έντονη ζέστη και ξαφνικές καταιγίδες: Πού θα «χτυπήσουν»; Πρόγνωση Μαρουσάκη

Η εβδομάδα εξελίσσεται με ήπιες καιρικές συνθήκες, ωστόσο η θερμική αστάθεια συνεχίζει να κάνει αισθητή την παρουσία της κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Παρά την ηλιοφάνεια που επικρατεί τις πρωινές ώρες, δεν λείπουν τα φαινόμενα τοπικών καταιγίδων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Το μοτίβο του καιρού: Ήλιος το πρωί, καταιγίδες το απόγευμα

Όπως έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες ημέρες, ο καιρός ξεκινά με καλές συνθήκες, όμως όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι αναπτύσσονται καταιγιδοφόρα νέφη. Τα φαινόμενα αυτά είναι συνήθως σύντομα, αλλά σε τοπικό επίπεδο μπορεί να είναι έντονα, συνοδευόμενα ακόμη και από χαλαζοπτώσεις και ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα.

Πού θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα σήμερα

Για σήμερα, Τρίτη, οι μπόρες και οι καταιγίδες θα απασχολήσουν κυρίως τη βόρεια και βορειοανατολική Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα:

Περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης

Τμήματα της Θεσσαλίας

Ορεινά της Ηπείρου

Το βόρειο Αιγαίο, κυρίως προς τις βραδινές ώρες

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις και τοπικές ομίχλες κοντά σε θαλάσσιες περιοχές.

Υψηλές θερμοκρασίες στην Αττική – Τι λέει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχος Μαρουσάκης, η Αττική συγκαταλέγεται και πάλι στις περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Παρότι βρισκόμαστε ακόμα στις αρχές του καλοκαιριού, ο υδράργυρος αγγίζει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 33 με 34 βαθμούς.

Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες θα καταγραφούν επίσης:

Στη Θεσσαλία

Στην Αττικοβοιωτία

Στην ανατολική Πελοπόννησο

Οι άνεμοι ενισχύονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, λειτουργώντας ως καταβάτες και συμβάλλοντας στην περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη, το ήπιο καιρικό μοτίβο διατηρείται. Η ημέρα ξεκινά με καλό καιρό, ενώ από το μεσημέρι και μετά αναμένονται μπόρες και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία και Θράκη.

Ενώ, την Πέμπτη αναμένεται αλλαγή στο σκηνικό, καθώς μια πιο οργανωμένη διαταραχή στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα θα ενισχύσει την αστάθεια. Ο ψυχρότερος αέρας θα οδηγήσει σε πιο εκτεταμένες καταιγίδες που θα επηρεάσουν μεγαλύτερο μέρος της χώρας.