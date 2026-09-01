Καιρός: Νέο «καμπανάκι» Κολυδά για θερμό δεκαήμερο - Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

Σε τροχιά υψηλών θερμοκρασιών φαίνεται να παραμένει η Ελλάδα το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος παρουσιάζει την εξέλιξη της θερμοκρασίας στα 850 hPa, δηλαδή περίπου στο ύψος των 1.500 μέτρων.

Η συγκεκριμένη παράμετρος δεν αποτυπώνει άμεσα τη θερμοκρασία που καταγράφεται στην επιφάνεια, αποτελεί ωστόσο σημαντικό δείκτη για την κίνηση και τα χαρακτηριστικά των αερίων μαζών που επηρεάζουν μια περιοχή.

Σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Κολυδά, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου η χώρα βρίσκεται κάτω από θερμές αέριες μάζες, με τις θερμοκρασίες στα 850 hPa να φτάνουν κατά τόπους τους 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερο θερμές συνθήκες εντοπίζονται στη δυτική και νότια Ελλάδα, ενώ χαμηλότερες τιμές καταγράφονται στα βόρεια και βορειοανατολικά.

Η θερμή αέρια μάζα αναμένεται να ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες. Ειδικότερα, προς την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, οι υψηλές θερμοκρασίες επεκτείνονται κυρίως στο Αιγαίο, την ανατολική και νότια Ελλάδα, αλλά και την ανατολική Μεσόγειο.

Οι θερμοκρασίες στα 850 hPa φτάνουν τους 22-24°C, γεγονός που ευνοεί τη διατήρηση υψηλών θερμοκρασιών και στην επιφάνεια, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι άνεμοι και η θαλάσσια αύρα δεν περιορίζουν σημαντικά την άνοδο του υδραργύρου.

Η θερμή εικόνα φαίνεται να διατηρείται και γύρω στην Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, χωρίς να διακρίνεται κάποια ουσιαστική ψυχρή μεταβολή. Οι θερμότερες αέριες μάζες παραμένουν κυρίως νοτιότερα και ανατολικότερα της χώρας, με τους θερμούς πυρήνες να μετατοπίζονται γύρω από την Ελλάδα.

Πιο ενδιαφέρουσα εμφανίζεται η διάταξη προς την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, καθώς βορειότερα και βορειοανατολικά της χώρας κάνουν την εμφάνισή τους πιο ψυχρές αέριες μάζες. Αντίθετα, στο νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και την ανατολική Μεσόγειο εξακολουθούν να επικρατούν πολύ θερμές αέριες μάζες.

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Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μια θερμοκρασιακή αντίθεση μεταξύ βόρειας και νότιας Ελλάδας, με τη βόρεια χώρα να ενδέχεται να παρουσιάσει κάποια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, ενώ η ζέστη θα επιμείνει στα νότια.

Μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η γενική εικόνα παραμένει θερμή, καθώς οι θερμοκρασίες στα 850 hPa διατηρούνται σε αρκετές περιοχές κοντά ή και πάνω από τους 20°C.

Η θερμότερη ζώνη εξακολουθεί να εντοπίζεται κυρίως στα νότια και ανατολικά, ενώ η βόρεια Ελλάδα φαίνεται να επηρεάζεται κατά διαστήματα από ηπιότερες αέριες μάζες.

Η εκτίμηση για το πρώτο δεκαήμερο

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του μετεωρολόγου, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ξεκινά με θερμές έως πολύ θερμές αέριες μάζες πάνω από την Ελλάδα και την ανατολική Μεσόγειο.

Προς το παρόν δεν διακρίνεται κάποια απότομη και γενικευμένη ψυχρή μεταβολή, αλλά κυρίως μετακινήσεις των θερμών αερίων μαζών γύρω από τη χώρα. Η νότια και ανατολική Ελλάδα φαίνεται να παραμένουν περισσότερο εκτεθειμένες στις υψηλές θερμοκρασίες.

Η τελική εικόνα στην επιφάνεια, πάντως, θα εξαρτηθεί και από την ένταση και τη διεύθυνση των ανέμων, τη νέφωση, τη θαλάσσια αύρα και τις κατά τόπους συνθήκες.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη 2/9 ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36, τοπικά τους 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 29 με 34 και τοπικά στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη 3/9, αρχικά στη κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και βαθμιαία τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα εκδηλωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Την Παρασκευή 4/9 αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και βαθμιαία τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και στη ανατολική Μακεδονία και τη Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.