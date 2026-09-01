Σεπτέμβριος σαν… Ιούλιος: Έρχεται «καυτό» ξεκίνημα με 37άρια - Πότε ενισχύονται οι βοριάδες

Ποδαρικό με ζέστη θα κάνει ο Σεπτέμβριος σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό. Σήμερα Τρίτη (1/9) και αύριο Τετάρτη (2/9) ο υδράργυρος θα φτάνει τοπικά ακόμη και τους 38 βαθμούς.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα οι μέγιστες τιμές θα κινηθούν περίπου μεταξύ 34 και 36 βαθμών.

Οι θερμοκρασίες παραμένουν ελαφρώς υψηλότερες από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, καθώς μια περισσότερο αντιπροσωπευτική μέγιστη θερμοκρασία για την περίοδο είναι γύρω στους 33 με 34 βαθμούς.

Ιδιαίτερα υψηλές τιμές καταγράφονται στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και στη νότια Κρήτη.

Ωστόσο από το μεσημέρι και μετά θα υπάρξει αστάθεια στον καιρό. Αναμένεται να αναπτυχθούν σύννεφα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αλλά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η κατάσταση θα αλλάξει περισσότερο από αύριο το βράδυ και κυρίως την Πέμπτη, όταν η αστάθεια αναμένεται να γίνει πιο οργανωμένη και να καλύψει μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Διαβάστε ακόμα: Πότε έρχεται μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας – Ανάσα δροσιάς ή καλοκαίρι διαρκείας;

Η ψυχρότερη αέρια μάζα από τα Βαλκάνια φέρνει αστάθεια στον καιρό

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, από αύριο το βράδυ θα αρχίσει να κατεβαίνει προς τη χώρα μας ψυχρότερη αέρια μάζα από τα βόρεια Βαλκάνια. Η πρώτη της επίδραση θα γίνει αισθητή με τη μορφή αστάθειας στη Βόρεια Ελλάδα, όπου αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες και σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται προσοχή σε κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν την Πέμπτη

Η Πέμπτη αναμένεται να είναι η ημέρα με την πιο γενικευμένη αστάθεια.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από την Κεντρική Μακεδονία και το βόρειο - βορειοδυτικό Αιγαίο και στη συνέχεια θα κινηθούν ανατολικότερα και νοτιότερα.

Στη ζώνη των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν:

η Κεντρική Μακεδονία,

η Θράκη,

η Θεσσαλία,

η Ήπειρος,

η Στερεά Ελλάδα,

και το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η Αττική δεν θα επηρεαστεί σημαντικά.

Ισχυροί άνεμοι 7 - 8 μποφόρ

Από την Παρασκευή (4/9) η αστάθεια θα αρχίσει να περιορίζεται, αλλά τα μελτέμια στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά.

Όπως ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, οι βόρειοι άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν τα 7 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ, οδηγώντας παράλληλα σε αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Η πτώση αυτή θα δώσει για λίγο περισσότερο φθινοπωρινή αίσθηση, χωρίς όμως να σημαίνει ότι τελειώνει το καλοκαίρι.

Ο καιρός σήμερα στην Αττική

Στην Αττική σήμερα ο καιρός αναμένεται αίθριος με ανέμους μεταβλητούς 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Ενώ σύμφωνα με την ΕΜΥ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι αναμένεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε ακόμα: Έρχεται ισχυρό Ελ Νίνιο: Πιθανότητες για το πιο έντονο εδώ και 75 χρόνια - Η εκτίμηση για την Ελλάδα

Ο καιρός την Τετάρτη 2/9

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36, τοπικά τους 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 29 με 34 και τοπικά στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 3/9

Αρχικά στη κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και βαθμιαία τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Ο καιρός την Παρασκευή 4/9

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και βαθμιαία τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και στη ανατολική Μακεδονία και τη Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.