Νέο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από την Παρασκευή (08/05), συνοδευόμενο από υψηλές θερμοκρασίες και λασποβροχές, διαμορφώνοντας ένα αποπνικτικό σκηνικό κυρίως στα κεντρικά και νότια.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η μεταφορά σωματιδίων από την Αφρική θα γίνει αισθητή τις επόμενες ημέρες, με την ατμόσφαιρα να επιβαρύνεται σημαντικά και τον υδράργυρο να ανεβαίνει περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Αφρικανική σκόνη | meteo.gr

Κατά τη διάρκεια του φαινομένου, αναμένονται τοπικές λασποβροχές, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ σχετικός χάρτης πρόγνωσης για την πορεία της σκόνης έχει δοθεί στη δημοσιότητα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo), με καθημερινή ανανέωση.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά. Στα δυτικά αναμένονται τοπικές νεφώσεις, με πιθανότητα ασθενών βροχών νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά.

Από το μεσημέρι και μετά, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις σε αρκετές περιοχές, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως σε ορεινά τμήματα της Θράκης, καθώς και της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3-4 μποφόρ στην ξηρά, ενώ στα πελάγη θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 3-5 μποφόρ. Στα νότια, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22-24 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές και τοπικά τους 25-26 βαθμούς στα ηπειρωτικά, πριν την περαιτέρω άνοδο που θα φέρει το νέο κύμα σκόνης.

Δείτε εδώ τον Live χάρτη με την πορεία της αφρικανικής σκόνης