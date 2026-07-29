Καιρός: Πέφτει η θερμοκρασία ως τις αρχές Αυγούστου - Η εκτίμηση για πιθανό καύσωνα

Το καλοκαίρι συνεχίζεται χωρίς ακραίες καταστάσεις, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος παρουσιάζει την τάση της θερμοκρασίας στις τρεις μεγάλες πόλεις.
Σύμφωνα με ανάρτησή του, η θερμοκρασία θα εξελιχθεί ως εξής:
- Αθήνα: Μετά τη σημερινή θερμή περίοδο ακολουθεί αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας έως τις αρχές Αυγούστου, ενώ στη συνέχεια παρατηρείται σταδιακή επάνοδος προς τους 36–38°C, χωρίς σαφείς ενδείξεις για οργανωμένο επεισόδιο καύσωνα.
- Θεσσαλονίκη: Η θερμοκρασία υποχωρεί αρχικά σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και στη συνέχεια ανακάμπτει σταδιακά, με τις μέγιστες να πλησιάζουν τους 37–38°C προς το τέλος του δεκαημέρου.
- Λάρισα: Παρουσιάζει την εντονότερη άνοδο από τις τρεις πόλεις μετά την πρόσκαιρη δροσιά, με πιθανές μέγιστες κοντά στους 39°C, ωστόσο και εδώ δεν διαφαίνεται επίμονη περίοδος ακραίων θερμοκρασιών που να χαρακτηρίζει έναν ισχυρό καύσωνα.
Καταλήγοντας, ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει πως «τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε ένα σενάριο όπου η θερμοκρασία υποχωρεί τις επόμενες ημέρες και στη συνέχεια επανέρχεται ανοδικά, χωρίς όμως να προκύπτουν, προς το παρόν, ενδείξεις για παρατεταμένο ή ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα.
Η εξέλιξη των επόμενων ημερών θα πρέπει να παρακολουθείται, καθώς μικρές διαφοροποιήσεις στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας μπορούν να μεταβάλουν την ένταση της θερμής εισβολής».
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