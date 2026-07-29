Καιρός: Πέφτει η θερμοκρασία ως τις αρχές Αυγούστου - Η εκτίμηση για πιθανό καύσωνα

Το καλοκαίρι συνεχίζεται χωρίς ακραίες καταστάσεις, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος παρουσιάζει την τάση της θερμοκρασίας στις τρεις μεγάλες πόλεις.

Σύμφωνα με ανάρτησή του, η θερμοκρασία θα εξελιχθεί ως εξής:

Αθήνα: Μετά τη σημερινή θερμή περίοδο ακολουθεί αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας έως τις αρχές Αυγούστου, ενώ στη συνέχεια παρατηρείται σταδιακή επάνοδος προς τους 36–38°C, χωρίς σαφείς ενδείξεις για οργανωμένο επεισόδιο καύσωνα.

Θεσσαλονίκη: Η θερμοκρασία υποχωρεί αρχικά σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και στη συνέχεια ανακάμπτει σταδιακά, με τις μέγιστες να πλησιάζουν τους 37–38°C προς το τέλος του δεκαημέρου.

Λάρισα: Παρουσιάζει την εντονότερη άνοδο από τις τρεις πόλεις μετά την πρόσκαιρη δροσιά, με πιθανές μέγιστες κοντά στους 39°C, ωστόσο και εδώ δεν διαφαίνεται επίμονη περίοδος ακραίων θερμοκρασιών που να χαρακτηρίζει έναν ισχυρό καύσωνα.

Καταλήγοντας, ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει πως «τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε ένα σενάριο όπου η θερμοκρασία υποχωρεί τις επόμενες ημέρες και στη συνέχεια επανέρχεται ανοδικά, χωρίς όμως να προκύπτουν, προς το παρόν, ενδείξεις για παρατεταμένο ή ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα.

Η εξέλιξη των επόμενων ημερών θα πρέπει να παρακολουθείται, καθώς μικρές διαφοροποιήσεις στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας μπορούν να μεταβάλουν την ένταση της θερμής εισβολής».

ΕΝΑ ΚΛΑΣΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

✔️Οι χάρτες συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης δείχνουν ότι το επεισόδιο των ημερών αυτών είναι ήπιας έντασης ως προς τις συγκεντρώσεις κοντά στο έδαφος. Η μεταφορά της σκόνης γίνεται κυρίως στα ανώτερα στρώματα της… pic.twitter.com/p5eOKHjeVA — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 28, 2026