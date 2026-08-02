Καιρός: Πέφτουν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία – Πολύτιμη «ανάσα» για τα πύρινα μέτωπα

Η σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αλλάζει το σκηνικό του καιρού τη Δευτέρα, προσφέροντας ένα κρίσιμο «παράθυρο» ελπίδας. Σε μια περίοδο όπου η χώρα δοκιμάζεται από πολλαπλά ενεργά πύρινα μέτωπα, η πτώση της έντασης των ανέμων αποτελεί τον πολυτιμότερο σύμμαχο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η εξασθένησή τους μειώνει τον κίνδυνο ραγδαίας εξάπλωσης των μετώπων, αποτρέπει τη δημιουργία νέων εστιών μέσω κηλιδώσεων και επιτρέπει στα εναέρια μέσα να επιχειρούν με μεγαλύτερη ασφάλεια και ακρίβεια.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, οι άνεμοι στις ηπειρωτικές περιοχές περιορίζονται στα 3 με 5 μποφόρ.

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Στην Αττική, και ειδικά στα δυτικά τμήματα του νομού που δέχτηκαν μεγάλη πίεση τις προηγούμενες ώρες, οι ριπές θα είναι πλέον αισθητά πιο ήπιες (έως 5 μποφόρ). Μόνο στο Αιγαίο και σε ορισμένα ηπειρωτικά ορεινά ενδέχεται να διατηρηθούν παροδικά στα 6 μποφόρ, πριν αρχίσουν να κοπάζουν περαιτέρω από το απόγευμα.

Ωστόσο, η υποχώρηση των θυελλωδών ανέμων θα συνοδευτεί από αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ στα ανατολικά θα κινηθεί γύρω στους 35 με 36 βαθμούς.

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας, συνθέτοντας ένα ζεστό καλοκαιρινό σκηνικό με σαφώς βελτιωμένες συνθήκες.