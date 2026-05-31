Καιρός: Πώς θα επιστρέψουν οι εκδρομείς του Αγίου Πνεύματος – Τι ισχύει για όσους ταξιδεύουν με πλοίο

Πολύ καλές ήταν οι θερμοκρασίες του Σαββατοκύριακου του Αγίου Πνεύματος, και όπως όλα δείχνουν, ήλιο και ζέστη θα έχει και τη Δευτέρα, γεγονός που θα κάνει εύκολη την επιστροφή των εκδρομέων, με εξαίρεση κάποιες τοπικές μπόρες που ενδέχεται να καταγραφούν.

Ο υδράργυρος, θα αγγίξει περίπου τους 35 βαθμούς στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, η Δευτέρα (01/06) θα κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό και έντονη ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, διευκολύνοντας όσους επέλεξαν να περάσουν το τριήμερο μακριά από τα αστικά κέντρα.

Ωστόσο, το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ωρών θα είναι η περιορισμένη μεσημεριανή αστάθεια, η οποία θα εκδηλωθεί με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Καιρός: Τους 34 βαθμούς κελσίου θα αγγίξει το θερμόμετρο

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αγγίζοντας κατά τόπους ακόμη και τους 34°C στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις και η έντασή τους δεν θα ξεπεράσει τα 4 με 5 μποφόρ, γεγονός που εξυπηρετεί και όσους επιστρέφουν με πλοίο.

Η ίδια γενική εικόνα του καιρού θα διατηρηθεί και κατά το πρώτο μισό της εβδομάδας. Συγκεκριμένα, την Τρίτη και την Τετάρτη η ζέστη και οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχίσουν.

Η μεσημεριανή αστάθεια του καιρού θα επιμείνει, με τις τοπικές μπόρες και τις μεμονωμένες καταιγίδες να εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.